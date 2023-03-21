Milli takımda çok iyi bir ortam olduğunu aktaran Orkun, "Takım olarak önümüzdeki maçlara odaklandık ve elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Grup aşamasında oynayacağımız ilk 2 maç çok önemli. Bunun farkındayız. Son Avrupa Şampiyonası'nda hayal kırıklığı yaşamıştık. Bu turnuvaya katılmak bizim için çok önemli. Arkadaşlık ortamımız çok güzel. İyi bir ortam var. Herkes kulübünde iyi performans sergileyerek buraya geldi. Cumartesi günü sahada ay-yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncularından Orkun Kökçü, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ve Hırvatistan ile yapacakları maçların EURO 2024'e katılma adına çok önemli olduğunu söyledi.

Ermenistan ve Hırvatistan'ı da değerlendiren milli futbolcu, "Ermenistan hakkında açıkçası çok bilgi sahibi değilim. Hırvatistan, FIFA sıralamasında 7. sırada bulunan ve kadrosunda çok fazla kaliteli oyuncuya sahip iyi bir futbol ülkesi. Bursa'da Hırvatistan ile oynayacağımız müsabaka çok çekişmeli geçecek. Güzel bir maç olacak. Türkiye olarak kendimizden eminiz. Güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"EURO 2024'ÜN ALMANYA'DA OLMASI BENİM İÇİN DE GÜZEL"

Orkun, EURO 2024'e katılmanın önemine vurgu yaparak, "Turnuvanın Almanya'da olması benim için de güzel. Turnuvada boy gösterdiğimiz takdirde ailem de beni izlemek istediğinde 2 saatte gelebilecek mesafede olacak. Şampiyonaya katılmak güzel bir durum olur. Hedefimiz iyi futbol oynayarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda Ligi'nde lider Feyenoord formasıyla iyi bir sezon geçirmesinin hatırlatılması üzerine Orkun, "Feyenoord'da güzel bir sezon geçiriyorum. Hollanda Ligi'nde lider durumdayız ve en yakın rakibimiz ile aramızda 6 puan fark bulunuyor. Bu yüzden moralim ve enerjim oldukça yüksek. Burada milli takım için de elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.