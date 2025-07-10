Orlando Bloom, ayrıldığı nişanlısı Katy Perry'nin fotoğrafını paylaştı

Orlando Bloom, ayrılmalarına rağmen Katy Perry ile anılarını paylaşmaya devam ediyor. 48 yaşındaki oyuncu, yeni paylaşımında kendisi ve iki çocuğuyla olan fotoğraflara yer verirken, ayrıldığı nişanlısı Perry'nin de bulunduğu fotoğrafı paylaşmaktan çekinmedi.

Çiftin ayrıldıklarını doğrulamasından birkaç gün sonra, 40 yaşındaki pop yıldızı Katie Perry ile Orlando Bloom, kızları Daisy'yi de yanlarına alıp yeni evli çift; Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'le birlikteyken görüldü. Bu birlikteliğe Bloom'un paylaştığı Katy Perry fotoğrafı da eklenince, çiftin yeniden bir araya geldiği konuşulmaya başladı.

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Çiftin yeniden bir araya gelmesi, hayranlarına göre imkansız değil. Çünkü ilk olarak 2016'da Altın Küre partisinde tanışan ikili, 2017'de kısa bir ayrılık yaşamıştı. Mart 2018'de barışan, 2019 Sevgililer Günü'nde nişanlanan Bloom ile Perry, Ağustos 2020'de kızları Daisy Dove'u kucaklarına almıştı.

Çift, o yaz Japonya'da evlenmeyi planlasa da pandemi nedeniyle düğün törenini ertelemek zorunda kalmıştı.

Orlando Bloom'un yüzünü gizleyerek de olsa fotoğraflarında yer verdiği oğlu Flynn, eski eşi Miranda Kerr ile birlikteliğinden dünyaya geldi.