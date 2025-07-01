Orlando Bloom'dan ayrıldığı nişanlısı Katy Perry'ye gönderme: Her gün yeni bir başlangıçtır

Orlando Bloom, nişanlısı Katy Perry'den ayrıldıktan sonra sessizliğini bozdu. 40 yaşındaki ünlü şarkıcı Perry ile 10 yıla yakın ilişkisini bir süre önce sonlandıran 48 yaşındaki oyuncu, ayrılıkla ilgili olarak yorumlanabilecek mesajlar paylaştı.

İlk olarak Gautama Buddha'nın; "Her gün, yeni bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız en önemli şeydir" sözlerini paylaşan Orlando Bloom, daha sonra Japon yazar Daisaku Ikeda'nın şu sözlerini yayımladı: Önemli olan, o ilk adımı atmaktır. Küçük bir korkunun cesurca üstesinden gelmek, bir sonrakini üstlenme cesaretini verir.

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Dört yaşında Daisy Dove adında bir kızı olan Orlando Bloom ile Katy Perry, bugüne dek ayrılık nedenine dair bir açıklama yapmadı. Daily Mail'in haberine göre; ünlü çiftin arası aylardır bozuk. İddialara göre, uzun bir süredir kopuk bir birliktelik sürdüren ve iki farklı hayatı yaşayan çift ayrılık kararı aldı. Daily Mail'e konuşan bir kaynak, çiftin geçen yılın sonlarına doğru birbirinden uzaklaşmaya başladığını iddia etti.