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        Haberler Dünyadan Orlando Bloom'dan ayrıldığı nişanlısı Katy Perry'ye gönderme: Her gün yeni bir başlangıçtır - magazin haberleri

        Orlando Bloom'dan ayrıldığı nişanlısı Katy Perry'ye gönderme: Her gün yeni bir başlangıçtır

        Hollywood'un en sevilen çiftlerinden biri olan Katy Perry ile Orlando Bloom, 10 yıla yakın süren ilişkilerini bitirdi. Bloom, ayrılık sonrası sessizliğini bozarak, eski nişanlısı Perry'ye duyusal mesajlarla göndermede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 10:51 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:02
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        Ayrılık sonrası gönderme
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        Orlando Bloom, nişanlısı Katy Perry'den ayrıldıktan sonra sessizliğini bozdu. 40 yaşındaki ünlü şarkıcı Perry ile 10 yıla yakın ilişkisini bir süre önce sonlandıran 48 yaşındaki oyuncu, ayrılıkla ilgili olarak yorumlanabilecek mesajlar paylaştı.

        İlk olarak Gautama Buddha'nın; "Her gün, yeni bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız en önemli şeydir" sözlerini paylaşan Orlando Bloom, daha sonra Japon yazar Daisaku Ikeda'nın şu sözlerini yayımladı: Önemli olan, o ilk adımı atmaktır. Küçük bir korkunun cesurca üstesinden gelmek, bir sonrakini üstlenme cesaretini verir.

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        Dört yaşında Daisy Dove adında bir kızı olan Orlando Bloom ile Katy Perry, bugüne dek ayrılık nedenine dair bir açıklama yapmadı. Daily Mail'in haberine göre; ünlü çiftin arası aylardır bozuk. İddialara göre, uzun bir süredir kopuk bir birliktelik sürdüren ve iki farklı hayatı yaşayan çift ayrılık kararı aldı. Daily Mail'e konuşan bir kaynak, çiftin geçen yılın sonlarına doğru birbirinden uzaklaşmaya başladığını iddia etti.

        İlk olarak 2016'da Altın Küre partisinde tanışan Orlando Bloom ile Katy Perry, 2017'de kısa bir ayrılık yaşadı. Mart 2018'de barışan, 2019 Sevgililer Günü'nde nişanlanan Bloom ile Perry, Ağustos 2020'de kızları Daisy Dove'u kucaklarına aldı.

        Orlando Bloom ile Katy Perry, o yaz Japonya'da evlenmeyi planlasa da pandemi nedeniyle düğün törenini ertelemek zorunda kaldı.

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        BİRİ TATİLE ÇIKTI, DİĞERİ DÜĞÜNE GİTTİ

        Ayrılığın ardından Katy Perry soluğu tatilde aldı. Arkadaşlarıyla Avustralya'da tekne gezisine çıkan güzel oyuncu, keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

        Orlando Bloom ise Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in Venedik'teki düğününe tek başına katıldı. Ünlü oyuncu, Venedik'te geçirdiği hafta sonunda 27 yaşındaki meslektaşı Sydney Sweeney ile şehrin sokaklarını arşınlarken fotoğraflandı. Bu da yeni bir ilişkinin başlamış olabileceği şeklinde yorumlandı.

        Her ikisi de Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğününe katılan Orlando Bloom ile Sydney Sweeney, Venedik sokaklarını birlikte gezdi

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        #orlando bloom
        #Katy Perry
        #Ayrılık
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