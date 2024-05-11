Orlando Bloom, "O filmi beynimden sildim"
Orlando Bloom, 'Truva' adlı filmin gişe başarısına rağmen 'Paris'i canlandırmaktan duyduğu pişmanlığı anlattı
İngiliz oyuncu Orlando Bloom, sinema kariyeriyden gurur duyduğunu ancak 'Truva' adlı filmde canlandırdığı 'Paris' karakterini unutmayı tercih ettiğini söyledi.
Filmlerin yapımına dair hoş anılarının olduğunu ama 'Truva' filminin farklı bir hikâye olduğunu söyledi. Verdiği bir röportajında, Orlanda Bloom; "Truva'daki Paris'in 'Cennetin Krallığ' ya da 'Yüzüklerin Efendisi'nden olması gerektiğini düşünüyorum. Aman Tanrım, Truva. Sanırım bu arada o filmi beynimden sildim," şeklinde konuştu.
"VARLIĞIMDA HİSSETTİĞİM HER ŞEYE TAMAMEN AYKIRIYDI"
Orlanda Bloom daha sonra şöyle devam etti; "Pek çok insan bu filmi seviyor ama benim için o karakteri canlandırmak tıpkı boğazını kesmek gibiydi. Bütün bunları söylememe izin var mı? Filmi yapmak istemedim. Bu karakteri oynamak istemedim. Film harikaydı. "Peki bu karakteri nasıl oynayacağım?" Varlığımda hissettiğim her şeye tamamen aykırıydı. Bir noktada, Paris'in birisi tarafından dövülmüş olarak yerde süründüğü ve kardeşinin bacağını tuttuğu söyleniyor. "Bunu yapamayacağım" dedim. O zamanki ajanlarımdan biri şöyle demişti; "Ama bunu başaracak an budur!" Ve ben tamamen bir ajanın bu sözüne aşık oldum. Sanırım bu yüzden bunu aklımdan sildim" dedi.
"ARTIK BİZDEN BİRİSİN"
ingiliz oyuncu, filmin Cannes'da gösterime girdiğinde kendisini "çok güvensiz ve çok üzgün" hissettiğini söyleyerek şunları söyledi; "Düşünüyordum, 'Sonsuza kadar böyle mi olacak?' Bununla başa çıkamıyorum. Brad Pitt üzgün olduğumu görebiliyordu. Odama geldi ve şöyle dedi: "Bazı şeyler duydum ve artık bizden biri olduğunu bilmeni istiyorum. Sana ulaşmalarına izin verme." İnanılmaz derecede nazikti. Benim için gerçekten birçok şeyi değiştirdi" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Sutterstock, Avalon