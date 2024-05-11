Orlando Bloom, "O filmi beynimden sildim"

"VARLIĞIMDA HİSSETTİĞİM HER ŞEYE TAMAMEN AYKIRIYDI"

Orlanda Bloom daha sonra şöyle devam etti; "Pek çok insan bu filmi seviyor ama benim için o karakteri canlandırmak tıpkı boğazını kesmek gibiydi. Bütün bunları söylememe izin var mı? Filmi yapmak istemedim. Bu karakteri oynamak istemedim. Film harikaydı. "Peki bu karakteri nasıl oynayacağım?" Varlığımda hissettiğim her şeye tamamen aykırıydı. Bir noktada, Paris'in birisi tarafından dövülmüş olarak yerde süründüğü ve kardeşinin bacağını tuttuğu söyleniyor. "Bunu yapamayacağım" dedim. O zamanki ajanlarımdan biri şöyle demişti; "Ama bunu başaracak an budur!" Ve ben tamamen bir ajanın bu sözüne aşık oldum. Sanırım bu yüzden bunu aklımdan sildim" dedi.