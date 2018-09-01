Orlando City - Philadelphia Union maçı öncesi rakamlar

ABD MLS maçında Orlando City ile Philadelphia Union, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:30. Orlando City 23 puana sahip olarak 22. sırada yer alırken Philadelphia Union 39 puanda ve 10. sırada. Orlando City son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Philadelphia Union son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 567 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Orlando City kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Philadelphia Union sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Orlando City son haftadaki Philadelphia Union müsabasında 6-1 yenildi.

Philadelphia Union ise Orlando City karşılaşmasında 6-1 kazandı.

Orlando City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Orlando City, kendi sahasında 23 gol attı, 25 gol yedi.

Philadelphia Union ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Philadelphia Union, 16 gol atarken 25 gol yedi.

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