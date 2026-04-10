Köylülerle yapılacak dayanışmanın ormanları koruma mücadelesini çok daha güçlü yaptığını anlatan Yaslıkaya, "Ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2025 yılına kadar muhtelif zamanlarda 284 su tankeri köylerimizle buluşturulmuştur. Dağıtılan su tankerleri ile 454 orman yangınına, 402 ev ve kırsal yangınlarına müdahale edilmiştir. Bugün 20 su tankeri daha teslim edilecektir. Böylece 304 köyümüzde su tankerlerimiz bulunmuş olacaktır" diye konuştu.