Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Orman yangınlarına karşı köylere su tankeri | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da orman yangınlarına karşı köylere su tankeri

        Kastamonu'da, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 20 köye su tankeri dağıtımı yapıldı. Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, orman yangınlarının en büyük çevresel tehditlerden biri olduğunu belirterek, köylülerle yapılacak dayanışmanın ormanları koruma mücadelesini çok daha güçlü yaptığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, orman yangınlarına karşı tedbir amacıyla 20 orman köyüne çok amaçlı çekilebilir su tankeri verildi.

        2

        Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, buradaki konuşmasında, ormanların sadece ağaç topluluğundan ibaret olmadığını, temiz havanın, suyun, toprağın, biyolojik çeşitliliğin ve sağlıklı yaşamın kaynağı olduğunu söyledi.

        3

        Orman yangınlarının en büyük çevresel tehditlerden biri olduğunu vurgulayan Yaslıkaya, "Bu mücadelede su tankerlerinin rolü hayati önem taşımaktadır. Yangın söndürme çalışmalarında arazözler ve helikopterlerle birlikte özellikle ulaşımı zor bölgelerde ve yerleşim yerlerine yakın alanlarda çekilebilir su tankerleri bize büyük destek sağlamaktadır. Bunun yanında orman köylülerimizin katkısı da bu mücadelede kritik öneme sahiptir. Köylülerimiz, kendi imkanlarıyla sağladıkları su takviyeleri ve yerel bilgileri ile yangın söndürme çalışmalarına doğrudan destek vermektedir" dedi.

        4

        Köylülerle yapılacak dayanışmanın ormanları koruma mücadelesini çok daha güçlü yaptığını anlatan Yaslıkaya, "Ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2025 yılına kadar muhtelif zamanlarda 284 su tankeri köylerimizle buluşturulmuştur. Dağıtılan su tankerleri ile 454 orman yangınına, 402 ev ve kırsal yangınlarına müdahale edilmiştir. Bugün 20 su tankeri daha teslim edilecektir. Böylece 304 köyümüzde su tankerlerimiz bulunmuş olacaktır" diye konuştu.

        5

        ORKÖY kredileri ile de orman köylerine önemli destek sağlandığını kaydeden Yaslıkaya, "ORKÖY kredileri ile isteyen köylerimize traktöre takılı su püskürtme tankeri verilecektir. Bu projelerden faydalanacaklar için orman yangınlarıyla mücadele konusunda eğitim almış veya orman yangınıyla mücadele gönüllüsü olma şartı bulunmaktadır" ifadesini kullandı.

        6

        Gelinören Köyü Muhtarı Erdal Külcü ise verilen destek için teşekkür etti. İl Müftüsü Bekir Derin tarafından yapılan duanın ardından köy muhtarlarına tankerler teslim edildi.

        #orman yangınları
        #kastamonu haberleri
        #su tankeri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Çağrı Bey Somali'de
        Çağrı Bey Somali'de
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü!
        Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Diyaliz sonrası 1 ölüm ve 12 yaralanmada dava açıldı!
        Diyaliz sonrası 1 ölüm ve 12 yaralanmada dava açıldı!
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası