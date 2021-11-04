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Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'nde ormanda başından vurulmuş halde bulundu - Haberler
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Ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki ormanlık alanda, başından vurulmuş halde ağır yaralı şekilde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nde ormanda başından vurulmuş halde bulundu - Haberler
Ormanda başından vurulmuş halde bulundu
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İHA

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'ndeki demiryolu altı bataklık mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, ormandan silah sesinin yükseldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silah sesinin geldiği mevkide inceleme yapan polis ekipleri, Samet T.'nin başından vurulmuş halde hareketsiz yattığını fark etti.

Ağır yaralı olduğu belirlenen Samet T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Başiskele ilçesindeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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