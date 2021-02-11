İHA

Yangın, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bölgeye gelen bir grup şahıs ormanlık alanda havaya ateş açmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, silahtan çıkan kıvılcımlar kuru otların yanmasına neden oldu. Otlarda başlayan yangın kısa sürede yaklaşık 10 dönümlük alana yayıldı.

Ateş açan şahıslar ise yangının büyümesi üzerine olay yerinden hızla uzaklaştı. Ormanlık alandan gelen dumanları gören vatandaşlar ise durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalle muhtarı Kemal Özman meydana gelen yangın sonrası, "Orman yangınının başladığını duyunca hemen geldim. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Hızla müdahale ettiler. Aldığım bilgiye göre birileri burada ateş açmış. Şu an için bir problem yok. Yangın kontrol altında" diye konuştu.