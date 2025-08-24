Ormanı yakan araç yangını!
Adana'da otoyolda seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın, ormana sıçradı. Araçtaki yangın söndürülürken, ormandaki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
Adana'da otoyolda alev alan otomobildeki yangın, rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki ormana sıçradı.
DHA'nın haberine göre otomobildeki yangın söndürülürken, ormandaki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Pozantı ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Tekir-Eskonacık mevkisinde bir otomobil alev aldı. Rüzgarın etkisiyle otomobildeki alevler, ormana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın kısa sürede söndürüldü. Ormandaki yangının kontrol altına alınması için 5 arazöz, 2 tanker, 2 helikopter ve 2 uçak ile 50 personelin müdahalesi sürüyor.