Orta Çağ Nedir, Tarihi ve Özellikleri Nelerdir?

Skolastik düşüncenin hüküm sürdüğü ve bu sebepten bilimsel ve teknolojik gelişmelerin durma noktasına geldiği Orta Çağ uygarlıkları devletleri isimleri nelerdir? Orta Çağ ne zaman ve nasıl başladı, ne zaman bitti? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…
İşte, Avrupa için ‘’Karanlık Dönem’’ olarak ifade edilen Orta Çağ tarihi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…
Orta Çağ Nedir?
M.S. 375 yılındaki Kavimler Göçü ya da M.S. 476’da Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşüyle başlayan ve 1453 yılında İstanbul’un fethedilmesi ya da 1492 yılında Amerika kıtasının keşfedilmesi ile sona eren dönem, tarihi kaynaklarda Orta Çağ olarak ifade edilmektedir. Yaklaşık olarak 1000 yıl süren bu dönem özellikle Avrupa’da önemli siyasi ve sosyal gelişmelerin yaşandığı bir çağ olarak oldukça ilgi çekicidir.
Orta Çağ Tarihi
Orta Çağ merkezi krallıklarının gücünün zayıfladığı ve yerlerine feodal beyliklerin tarih sahnesine çıktığı dönem olarak dikkat çekmektedir. Bu derebeylik rejiminde toprak sahiplerine senyör, bu topraklarda çalışanlara ise serf adı verilirdi.
Orta Çağ’ın en güçlü kurumu ise kilisedir. Dini görevlerin yanında eline siyasi bir güç de bulunduran kilise, Papa eliyle krallara taç giydirirdi. Elinde cennetten toprak vadetme, dinden çıkarma gibi yetkileri bulunan bu kuruma mensup din adamları dönemin en nüfuzlu sınıfı olarak kabul edilirdi. Kilisenin sahip olduğu skolastik düşünce fikir alanını da etki altına aldığından bu dönemde dogmatik bir anlayış hâkim olmuş; bilimsel ve teknik alanda önemli gelişmeler yaşanmamıştır.
Orta Çağ devletleri içinde öne çıkanlar ise Roma İmparatorluğu, Moğol İmparatorluğu ve Sasani İmparatorluğu’dur. Orta Çağ Avrupa’sında ise yıkıldığı tarih olan 843’ kadar Karolenj (Frank) İmparatorluğu ve ardından gelen Kutsal Roma Germen İmparatorluğu önemli siyasi güçler arasında yerini almaktadır.
Orta Çağ’ın en önemli siyasi olaylarından bir tanesi de gerçekleşen Haçlı Seferleri’dir. Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyan Avrupa tarafından kutsal kabul edilen Kudüs’ün alınması ve Avrupa’nın aksine Müslüman dünyanın refah seviyesi yüksek bir hayat sürüyor olması gibi sebeplerle gerçekleşen Haçlı Seferleri toplam 8 adettir.
Gerçekleşen bu Haçlı Seferleri Avrupa için önemli sonuçlar doğurmuştur. O tarihe kadar Avrupa’da bilinmeyen pusula, barut ve matbaa batıya taşınmıştır. Siyasi açıdan istenilen zaferlere ulaşamama sonucu Avrupa’da kilisenin etkinliği ve saygınlığı sarsılmış; onun yerine merkezi krallıklar güç kazanmaya başlamıştır. Haçlı Seferleri neticesinde elde edilen bu kazançlar özellikle Yeni Çağ’da bugünkü Avrupa’nın temellerinin atılmasına imkân sağlamıştır.
Orta Çağ Özellikleri
Yaklaşık olarak 1000 yıl süren Orta Çağ özellikleri şu şekilde listelenebilir:
- Orta Çağ merkezi krallıkların yerine derebeylerin güç kazandığı bir dönemdir. Bu sebeple bu dönemin siyasi düzeni feodalizmdir.
- Toplum; asiller, ruhban sınıfı, burjuvalar ve köylüler olarak sınıflara ayrılmıştır.
- Farklı bölgelerde farklı derebeyliklerin hüküm sürmesinden dolayı Avrupa’da siyasi ve kültürel bir birlik sağlanamamıştır.
- Kilise Orta Çağ’ın en güçlü kurumudur. Kişiyi dinden çıkarma anlamına gelen Aforoz ve bir ülkeyi halkı ile birlikte dinden çıkarmak demek olan Enterdi yetkileri Papa’nın elinde toplanmıştır.
- Kilisenin etkinliği düşünce alanına da yansımış; sahip olunan ve bilimsel düşüncesi baskılayan skolastik anlayış sebebiyle Orta Çağ, bilim ve teknikte sönük bir dönem olarak geçmiştir.
- Dönemin en önemli siyasi olayları Haçlı Seferleri’dir.
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