Yakın Çağ Tarihi ve Önemli Olayları

Fransız İhtilali ya da Fransız Devrimi; Yakın Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Krallığın yıkılması ve yerine cumhuriyetin kurulmasıyla sonuçlanan bu dönem dünya tarihi için oldukça önemlidir. Aydınlanma Çağı’nın Fransa’da yaratmış olduğu özgürlükçü düşünceler Fransız Devrimi’ne olanak sağlamıştır. Yaşanan devrim ile beraber eşitlik, adalet, milliyetçilik ve demokrasi gibi kavramlar ortaya çıkmış ve ortaya atılıp yayılan bu fikirler çok uluslu imparatorlukların yıkılmasına sebep olmuştur.

Yakın Çağ; 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi ile başladığı kabul edilen döneme verilen isimdir. Siyasi, ekonomik ve bilim alanından önemli gelişmelerin yaşandığı bu dönem, an itibariyle en kısa çağ olmasına rağmen en önemli atılımların gerçekleştiği dönem olarak dikkat çekmektedir. Bu çağ ile merak edilen en önemli hususlardan biri de Yakın Çağ ne zaman bitti? sorusunun cevabıdır. Tarihi çağların sonuncusu olan Yakın Çağ henüz sona ermemiş, hala daha devam etmektedir.

Hala daha devam ediyor olmasının da etkisiyle şu ana kadar yaşanmış olan en kısa çağ olarak kabul edilen Yakın Çağ hangi yılları kapsar? İşte, Yakın Çağ Tarihi ile alakalı tüm detaylar…

İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi (1789)

Fransız Devrimi’nin ardından Fransa Meclisi’nde kabul edilen bu bildirgeyle tüm insanların eşit oldukları, baskılara karşı direnme hakları olduğu ve egemenliğin millete ait olduğu vurgulanmıştır.

Sanayi Devrimi (18. yy - 19. yy)

Temelleri İngiltere’de atılan sanayileşme hareketinde James Watt tarafından geliştirilen buharlı makine büyük bir rol oynamıştır. İlk olarak maden ocakları ve tekstil sektöründe kullanılan bu makine, kısa bir zaman içinde sanayinin her alanında ve ulaşımda da kullanılmaya başlanmıştır. Kısa sürede İngiltere’den tüm Avrupa’ya yayılan bu sanayileşme hareketi, ülkeler arasında hammadde ve pazar rekabetini arttırmış ve bu durum da sömürgecilik anlayışının tırmanmasına sebep olmuştur. Ülkeleri vahim bir rekabete iten bu anlayış ilerleyen yıllarda dünya savaşlarının yaşanmasına da neden olmuştur.

1. Dünya Savaşı (1914 -1918)

1914 ile 1918 yılları arasında gerçekleşen 1. Dünya Savaşı; insanlık tarihinin en kanlı savaşlarından biri olarak tarihteki yerini almaktadır. Sanayi Devrimi sonrası artan hammadde ve pazar ihtiyacı devletleri büyük anlaşmazlıklara itmiş ve sonunda bu büyük savaş gerçekleşmiştir. Yaşanan savaş Osmanlı Devleti’nin de içinde olduğu İttifak Devletleri tarafından kaybedilmiş ve savaş sonunda çok uluslu iki imparatorluk olan Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarih sahnesinden silinmiştir.

2. Dünya Savaşı (1939 -1945)

Yaklaşık 85 milyonun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 2. Dünya Savaşı; çok geniş bir coğrafyada 6 yıl boyunca sürmüştür. Savaşın sona ermesiyle ABD ve SSCB ekseninde yeni bir dünya düzeni kurulmuş ve 1991 yılına kadar sürecek olan Soğuk Savaş dönemi yaşanmıştır.

Yaşanan tüm bu siyasi gelişmelerin dışında Yakın Çağ; bilim ve teknoloji alanında da önemli gelişmelerin olduğu bir dönem olarak dikkat çekmektedir. Otomobil, buharlı lokomotif, uçak gibi önemli icatların gerçekleştiği Yakın Çağ bu özelliğiyle, yaklaşık 200 yıllık tarihine sayısız gelişme sığdırmayı başarmıştır.