Yeni Çağ Nedir, Tarihi ve Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nin eski gücünden uzaklaşmasıyla duraklama ve gerileme dönemi içine girdiği Yeni Çağ uygarlıkları devletleri isimleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Yeni Çağ Nedir? Yeni Çağ Hangi Tarihler Arasındadır?

Yeni Çağ; Fatih Sultan Mehmed tarafından 1453 yılında İstanbul’un fethedilmesi ya da 1492 tarihinde Amerika kıtasının keşfedilmesiyle, 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali arasında geçen döneme verilen isimdir.

Yeni Çağ Tarihi

Yeni Çağ özellikle Avrupa için siyasi ve sosyal yapıda önemli değişikliklerin yaşandığı dönem olmuştur. Feodal derebeyliklerin yıkılması ve merkezi monarşilerin kurulması bu dönemde yaşanmıştır. Fransız kralı XI. Louis derebeyliği ortadan kaldıran ve tüm yetkileri kendinde toplayan mutlak monarşiyi kuran ilk kral olmuştur.

Merkezi krallıklar ile Kilise arasında yıllardır süren iktidar ve güç mücadelesi krallar lehine sonuçlanmış ve dini otorite büyük bir güç kaybı yaşamıştır. Bu durum da Avrupa’da Hümanizm, Reform ve Rönesans gibi hareketlerin doğmasına olanak sağlamıştır.