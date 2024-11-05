Orta şeritte aracında uyuya kalan sürücü trafiği kilitledi

Diğer sürücüler Tuğberk K'ye korna çalarak tepki gösterdi. Ancak sürücü ne korna seslerini duydu ne de aracını kımıldattı.

Yolda uzun araç kuyruğu olunca sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.