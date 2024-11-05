Orta şeritte aracında uyuya kalan sürücü trafiği kilitledi
Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Bir sürücü orta şeritte durdurduğu aracında uyuya kalınca trafik kilitlendi. Diğer sürücülerin korna çalıp tepki gösterdiği sürücü bir türlü uyanmayınca olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kontrolde 1,02 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, "Dişimin apse yapmaması için alkolü ağzımda gezdirdim" diyerek kendini savundu. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 8 bin 502 lira ceza kesildi, otomobili de otoparka çekildi.
Antalya'da görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Kentte dün saat 20.30 sıralarında Gazi Bulvarı'ndan otogar yönüne giden 31 yaşındaki Tuğberk K. akan trafikte otomobilini orta şeritte aniden durdurdu.
Diğer sürücüler Tuğberk K'ye korna çalarak tepki gösterdi. Ancak sürücü ne korna seslerini duydu ne de aracını kımıldattı.
Yolda uzun araç kuyruğu olunca sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, uyuduğu belirlenen sürücüyü uyandırmak için uzun süre çaba sarf etti. Trafik ekibinin yüzünü yıkadığı Tuğberk K, yine de uyanmadı.
Sağlık görevlileri ise sürücüye önce nabız kontrolü yaptı, ardından kolonya koklattı.
Ekiplerin dakikalar süren çabasının ardından uyandırılıp araçtan çıkarılan sürücüye alkol testi yapıldı.
ALKOLLÜ ÇIKTI
1,02 promil alkollü çıkan Tuğberk K. "Alkol almadım. Ben diş hastanesine gittim. Orada dişimin apse yapmaması için alkolü ağzımda sürekli gezdirdim" dedi.