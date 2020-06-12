İHA

Beşiktaş'ın Ortaköy semtindeki Kumpirciler Sokağı’nın hemen arkasında atık ve yağmur suyu kanalları yenileme çalışması yapan İSKİ ekipleri, tarihi kalıntılara rastladı.

İHA'nın haberine göre bunun üzerine zabıta ekipleri tarafından etrafı kapatılan alanda İstanbul Anıtlar Kurulu tarafından inceleme başlatıldı.

İncelemelerin arından tarihi kalıntılar hakkında tespit yapılacağı ve devamında nasıl bir yol izleneceğinin belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan çalışmaların durdurulduğu bilgisine ulaşıldı.