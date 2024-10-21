Ortaköy kumpirini aratmayacak: Evde pratik ve lezzetli kumpir nasıl yapılır?
Fırınlanmış patatesin tereyağı ve kaşarla buluştuğu, üzerine çeşit çeşit lezzetli malzemenin eklendiği kumpir, sokak lezzetlerinin vazgeçilmezlerinden biridir. Evde hazırlayarak bu lezzeti kendi damak tadınıza göre uyarlamak ister misiniz? İşte detaylar!
Dışarıda sıkça tüketilen kumpiri evinizin konforunda yaparak, hem daha ekonomik hem de daha sağlıklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. İşte adım adım kumpir tarifi!
KUMPİR NASIL YAPILIR?
Kumpir, fırınlanmış büyük patateslerin içinin yumuşatılarak tereyağı ve kaşar peyniriyle karıştırılması ve çeşitli malzemelerle zenginleştirilmesiyle hazırlanan, özellikle sokak lezzetleri arasında sevilen bir yiyecektir.
KUMPİR YAPMAK İÇİN GEREKEN MALZEMELER
4 büyük boy patates
2 yemek kaşığı tereyağı
1 kase rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz
KUMPİRİ ZENGİNLEŞTİRMEK İÇİN EKLENECEK MALZEMELER
Rus salatası
Salam
Kırmızı lahana turşusu
Mayonez
Mısır
Karışık yeşil ve siyah zeytin
Kornişon turşu
Ketçap
ADIM ADIM KUMPİR TARİFİ: PATATESLERİN FIRINLANMASI
Patatesler, iyice yıkanıp kurutulduktan sonra önceden ısıtılmış fırında 200 derece sıcaklıkta yaklaşık 60-75 dakika közlenir. Patateslerin içinin yumuşayıp kabuklarının çıtır olması önemlidir.
İÇ HARCIN HAZIRLANMASI
Fırından çıkan sıcak patatesler ortadan ikiye kesilir ve iç kısmı kaşık yardımıyla ezilir. İçine tereyağı, rendelenmiş kaşar peyniri ve tuz eklenerek iyice karıştırılır.
KUMPİRİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
Patateslerin üzerine isteğe bağlı olarak Rus salatası, salam, kırmızı lahana, mısır, zeytin ve kornişon turşu gibi malzemeler eklenir. Ketçap ve mayonezle lezzetlendirilir.
SERVİS VE TÜKETİM
Hazırlanan kumpir, sıcakken tüketilmelidir. Dilediğiniz sos ve malzemelerle servise hazır hale gelir. Afiyet olsun!