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Ortalık karışacak! Ronaldo ve Mbappe...

Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizinin etkileri Portekiz Milli Takımı'na da sıçrarken, yıldız futbolcunun ocak ayında kesin olarak İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor. Ada basını, 37 yaşındaki süperstar için David Beckham'ın devreye girdiğini öne sürerken, sürpriz bir de Kylian Mbappe iddiası geldi. İşte futbol dünyasında bomba etkisi yaratan o iddialar...

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  • Cristiano Ronaldo krizi büyüyor: Ortalık karışacak! Ronaldo ve Mbappe... - Son dakika futbol haberleri

    Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Manchester United yönetiminden bazı kişilerin ihanetine uğradığını ve teknik direktörü Erik ten Hag'a saygı duymadığını söyleyen Cristiano Ronaldo, Ada basınında gündem olmayı sürdürüyor.
  • Cristiano Ronaldo krizi büyüyor: Ortalık karışacak! Ronaldo ve Mbappe... - Son dakika futbol haberleri

    Bomba etkisi yaratan röportaj sonrası Portekizli futbolcunun geleceği hakkında toplantı yapan ManU yönetiminin, tecrübeli isimle yolları kesin olarak ayırma kararı aldığı belirtildi.
  • Cristiano Ronaldo krizi büyüyor: Ortalık karışacak! Ronaldo ve Mbappe... - Son dakika futbol haberleri

    37 yaşındaki golcü oyuncunun röportajının etkileri Portekiz Milli Takımı'na da yansıdı. Ronaldo'nun Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes'in milli takım soyunma odasında CR7'ye karşı soğuk tavrı da dikkatlerden kaçmadı.
  • Cristiano Ronaldo krizi büyüyor: Ortalık karışacak! Ronaldo ve Mbappe... - Son dakika futbol haberleri

    Tüm bu gelişmeler sonrası Ronaldo'nun da İngiliz ekibinden ayrılmaya karar verdiği ve ocak ayında efsanesi olduğu kulübe ikinci kez veda edeceği belirtildi.
  • Cristiano Ronaldo krizi büyüyor: Ortalık karışacak! Ronaldo ve Mbappe... - Son dakika futbol haberleri

    İngiliz basını ise Ronaldo'nun yeni durağını açıkladı. The Sun'da yer alan habere göre; Portekizli golcü, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile görüşmelere başladı.
  • Cristiano Ronaldo krizi büyüyor: Ortalık karışacak! Ronaldo ve Mbappe... - Son dakika futbol haberleri

    Yaşanan son gelişmeler sonrası Avrupa futbolundan uzaklaşmak isteyen Ronaldo'nun Miami'ye taşınma arzusunda olduğu ve bu nedenle ABD ekibinin teklifine sıcak baktığı öne sürüldü. 
  • Cristiano Ronaldo krizi büyüyor: Ortalık karışacak! Ronaldo ve Mbappe... - Son dakika futbol haberleri

    Öte yandan MLS'in iki iddiali ekibi Los Angeles Galaxy ve Los Angeles FC'nin de Ronaldo'ya ilgi duyduğu ifade edildi.
  • Cristiano Ronaldo krizi büyüyor: Ortalık karışacak! Ronaldo ve Mbappe... - Son dakika futbol haberleri

    RONALDO'NUN YERİNE MBAPPE!

    Ronaldo ile yolları ayırmaya karar veren Manchester United yönetiminin ise transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlandığı iddia edildi. 
  • Cristiano Ronaldo krizi büyüyor: Ortalık karışacak! Ronaldo ve Mbappe... - Son dakika futbol haberleri

    Son yıllarda yaşanan hayal kırıklığını PSG'nin süper starı Kylian Mbappe'ye transfer ederek unutturmak isteyen ManU'nun girişimlerini hızlandırdığı belirtildi.

     
  • Cristiano Ronaldo krizi büyüyor: Ortalık karışacak! Ronaldo ve Mbappe... - Son dakika futbol haberleri

    PSG'de mutsuz olduğu vurgulanan ve Real Madrid'in de ilgilendiği bilinen genç yıldızın tekliflere açık olduğu ifade edildi.
  • Cristiano Ronaldo krizi büyüyor: Ortalık karışacak! Ronaldo ve Mbappe... - Son dakika futbol haberleri

    Bu arada Manchester United'ın diğer forvet adayları ise Salzburg'dan Sesko, Juventus'tan Vlahovic, Lille'den David ve Napoli'den Osimhen...

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