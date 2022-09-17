Ortaokul öğrencileri yüzde 50 daha az maliyetle su arıtma filtresi geliştirdi 0:00 / 0:00

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Özel bir ortaokulda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Eren Akpınar ve Yaşar Eren Kilo, daha ekonomik ve sağlıklı bir su arıtma filtresi geliştirmeye karar verdi.

Fen bilimleri öğretmeni Ali Kılınçvur'un da desteğini alan iki sınıf arkadaşı, perlit ve mangan oksit kullanarak filtre geliştirmek için kolları sıvadı. Öğrenciler, 5 ay süren çalışmalar sonucunda piyasada kullanılan karbon filtrelere göre yüzde 50 daha az maliyetli filtre geliştirmeyi başardı.

Öğretmen Kılınçvur, perlit madeninin doğada toz halinde bulunduğunu belirterek, "Biz perliti genleştirilmiş hale getiriyoruz. Yani süngerimsi gözenekli bir yapıya sahip oluyor. Bu gözenekli yapı sayesinde de suyu süzme işlemi yapıyor. Ön süzme için de sade halini kullanıyoruz. Mangan oksitle de daha sağlıklı ve antibakteriyel olabilmesi için birleştirdik. Son olarak ince filtreleme yapabilmek için toz halinde kullandık" dedi.

Bu aşamalardan geçtikten sonra saf, berrak, içilebilir su elde ettiklerini anlatan Kılınçvur, Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Şahan'ın araştırmalarda kendilerine önemli katkı sağladığını ifade etti.

"SUYUMUZU İÇME NOKTASINDA BİR ENGEL YOK"

Erciyes Üniversitesi laboratuvarlarında da analiz yapıldığını ve olumlu sonuçlar alındığını dile getiren Kılınçvur, şöyle devam etti: "Ürettiğimiz filtre günlük aktif kullanılan karbon filtrelere göre daha uygun ve uzun ömürlü. Yaklaşık yüzde 50 daha az maliyet bize ekonomik anlamda avantaj sağlıyor. Suda en fazla hastalığa yol açan aureus diye bir bakteriyi de pasifize edebildik. Şu an filtremizden geçemiyor. Yani şu an suyumuzu içme noktasında bir engel yok. Hedeflerimiz sadece içme suyu elde etmek değil, denizlerin, nehir yataklarının ve petrolün temizliğinde de kullanmak. Belki hava filtresi olarak havadaki karbondioksit temizliğinde de kullanımı artırmak istiyoruz."

"ÖNÜ AÇIK BİR PROJE"

Proje hakkında bilgiler veren Eren Akpınar da "Perliti, toz, genleştirilmiş ve mangan oksitle birleştirilmiş şekilde kullandık. Böyle yapmamızın sebebi gözenekli yapısından daha rahat yararlanabilmek. Genleştirilmiş şekli bize daha kaba atıkları toplayabiliyor. Aradaki o sentezlenmiş hali ise mikropları daha rahat tutabiliyor. Deneylerimizde bunu gözlemledik" diye konuştu.

Yaşar Eren Kilo ise çalışmalardan olumlu sonuç aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Önü açık bir proje olduğunu düşünüyoruz. Onun için zaten bunu geliştirdik. Ticarileşme alanında da bazı firmalarla görüşme yaptık ve geri dönüşlerini bekliyoruz" ifadesini kullandı.