Ortaya çıkan adacıklar eşsiz görüntüler oluşturdu

Eber Gölü Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, bu sene yağışların bol olması ile göldeki su seviyesinin son 3 yılın zirvesine ulaştığını kaydetti. Ateş, “Geçen yıllarda su olmayan yerlerde bu sene yarım metreye kadar su var. Gölde yüzde 25-30 seviyesinde bir su artışı var diyebiliriz. Bu da göldeki canlı popülasyonu artırmakta” dedi.