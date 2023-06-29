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Ortaya çıkan adacıklar eşsiz görüntüler oluşturdu

Eber Gölü’nde su seviyesinin yükselmesi ile adacıklar belirgin hale geldi

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İHA
  • Ortaya çıkan adacıklar eşsiz görüntüler oluşturdu

    Türkiye’nin en büyük göllerinden biri olan ve Afyonkarahisar’ın Bolvadin sınırları içerisinde kalan Eber Gölü’nde su seviyesinin yükselmesi ile adacıklar ön plana çıkarken, havadan çekilen görüntüler ise gölün eşsiz güzelliğini gözler önüne serdi.

     

     
  • Ortaya çıkan adacıklar eşsiz görüntüler oluşturdu

    Bolvadin sınırları içerisinde kalan Eber Gölü’nde yağışlı geçen dönemin ardından su seviyesi arttı. Son yıllarda kuraklık ve kamış yangınları ile gündeme gelen Eber Gölü, baharda aldığı yağmur yağışı ile eski günlerine kavuşmaya başladı.
  • Ortaya çıkan adacıklar eşsiz görüntüler oluşturdu

    Gölün kuruyan birçok noktasında yağan yağışların ardından su birikintileri oluşmaya başlarken, gölün su sınırlarının da gözle görülür bir şekilde genişlediği dron ile havadan görüntülendi. Su seviyesinin artması ile göldeki adacıklar da ön plana çıktı. Teknelerle gezinti yapılmaya başlanan gölde bu duruma en çok sevinenler ise geçimini kamış toplayarak sağlayan köylüler oldu.
  • Ortaya çıkan adacıklar eşsiz görüntüler oluşturdu

    Eber Gölü Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, bu sene yağışların bol olması ile göldeki su seviyesinin son 3 yılın zirvesine ulaştığını kaydetti. Ateş, “Geçen yıllarda su olmayan yerlerde bu sene yarım metreye kadar su var. Gölde yüzde 25-30 seviyesinde bir su artışı var diyebiliriz. Bu da göldeki canlı popülasyonu artırmakta” dedi.

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