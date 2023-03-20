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Oruç tutmayı kolaylaştırabilirsiniz! Uzmanlar öneriyor: Bu besinler tokluk hissi sağlıyor!

Ramazan ayına sayılı günler kala, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar için uzmanlar iftar ve sahurda doğru beslenme konusunda açıklamalarda bulunuyor. Peki, sahurda ne yenir, tok tutan yiyecekler nelerdir? Hangi yiyecekler susatmaz, sahurda ne yenirse acıktırmaz? İşte merak edilen soruların yanıtları…

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  • Oruç tutmayı kolaylaştırabilirsiniz! Uzmanlar öneriyor: Bu besinler tokluk hissi sağlıyor!

    Ramazan ayı için geri sayım başladı. 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak olan mübarek ayda oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, “Sahurda ne yenir, tok tutan yiyecekler nelerdir? Hangi yiyecekler susatmaz, sahurda ne yenirse acıktırmaz?” gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar…
  • Oruç tutmayı kolaylaştırabilirsiniz! Uzmanlar öneriyor: Bu besinler tokluk hissi sağlıyor!

    Bu yıl Ramazan ayında ortalama 14 saatlik bir açlık süresi olacak. Vücut uzun süre sıvısız kalacağı için, en önem verilmesi gereken konu iftar sonrasında tüketilebileceği kadar su içmektir. 24 saatte içilmesi gereken su miktarını tamamlamak, açlıkla düşen metabolizma hızını da artıracaktır. Bu şekilde metabolizma hem açlıkla mücadele edebilecek hem de sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısını dengeleyebilecektir.
  • Oruç tutmayı kolaylaştırabilirsiniz! Uzmanlar öneriyor: Bu besinler tokluk hissi sağlıyor!

    Uzun süre aç kalınacağı için; bulantı, baş dönmesi, bayılma gibi sağlık sorunları meydana gelebilir. Bu sorunların temelinde sıvı ve mineral kaybı yer almaktadır. Gün içerisinde aşırı acıkan biriyseniz, midenizin boşalma süresini kuru fasulye, mercimek, bulgur, nohut gibi besinleri tüketerek uzatabilirsiniz. Mutlaka ağır yemeklerden, hamur işlerinden uzak durmanız tavsiye edilmektedir.
  • Oruç tutmayı kolaylaştırabilirsiniz! Uzmanlar öneriyor: Bu besinler tokluk hissi sağlıyor!

    Çok hızlı bir şekilde, fazla besin tüketmek bu süreçte yapılan yanlışlardan biridir. Sahur için önerilen en iyi besinler, süt, yumurta, peynir, yoğurt, tam tahıllı ekmekler, çorba, zeytinyağlı yemekler ve salatalardır. İftara da kahvaltılık hafif ürünler ile başlayıp 10-15 dakika sonra az yağlı et yemekleri ya da sebze yemekleriyle devam edebilirsiniz. Bu süreçte önerilen, enerji veren ve kan şekerini hızlı yükselten besinler tüketmektir.
  • Oruç tutmayı kolaylaştırabilirsiniz! Uzmanlar öneriyor: Bu besinler tokluk hissi sağlıyor!

    İftarda çok susamamamış olsanız bile araya mutlaka sık sık su içmeyi katmanız gerekmektedir. Suya ek olarak kafein içeren içecekler yerine de süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tüketebilirsiniz. İftardan sonra ağır şerbetli tatlılar yerine daha hafif, sütlü tatlılar tercih etmelisiniz. 
  • Oruç tutmayı kolaylaştırabilirsiniz! Uzmanlar öneriyor: Bu besinler tokluk hissi sağlıyor!

    SAHURDA TÜKETİLMESİ ÖNERİLEN BESİNLER

    SÜT

    Süt, protein ve kalsiyum açısından zengin olması sebebiyle sahurda tüketilmesi önerilen besinlerin başında gelir. Tam yağlı tercih ederseniz, midede kalma süresi de uzun olacaktır. Gün içerisinde de sizi susatmayacaktır. 
  • Oruç tutmayı kolaylaştırabilirsiniz! Uzmanlar öneriyor: Bu besinler tokluk hissi sağlıyor!

    YUMURTA

    Kaliteli protein içeriğine sahip olan yumurta, en tok tutan besinlerin başında birinci sıradadır. Haşlama olarak tüketilmesi önerilse de omlet kıvamına da getirebilirsiniz. Sahurda tüketilmesi, gün içerisinde sizi tok tutacaktır.
  • Oruç tutmayı kolaylaştırabilirsiniz! Uzmanlar öneriyor: Bu besinler tokluk hissi sağlıyor!

    YOĞURT

    Yoğurt, protein ve kalsiyum açısından zengin olması sebebiyle sahurda tüketilmesi önerilen besinlerden biridir. Sıvı tüketiminizi de artırabilecek olan yoğurdu içine yulaf ve meyve karıştırarak kahvaltılık şeklinde de hazırlayabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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