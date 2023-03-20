Çok hızlı bir şekilde, fazla besin tüketmek bu süreçte yapılan yanlışlardan biridir. Sahur için önerilen en iyi besinler, süt, yumurta, peynir, yoğurt, tam tahıllı ekmekler, çorba, zeytinyağlı yemekler ve salatalardır. İftara da kahvaltılık hafif ürünler ile başlayıp 10-15 dakika sonra az yağlı et yemekleri ya da sebze yemekleriyle devam edebilirsiniz. Bu süreçte önerilen, enerji veren ve kan şekerini hızlı yükselten besinler tüketmektir.