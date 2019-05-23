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YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Orucu suyla açın"

HABERTURK.COM

Ramazan ayında uzun saatler süren orucun ardından su tüketebilmek için kısıtlı zaman kalıyor ve çoğu insanın su tüketimi azalıyor. Bu nedenle orucu suyla açmak gerektiğine dikkat çeken Uzman Diyetisyen Betül Koçak, "Saatte bir mutlaka iki bardak su içilmelidir. İftar sofralarında ayran, cacık, çorba mutlaka bulunmalıdır. Sahura kalkılmalı ve sahurda şekersiz hoşaf komposto gibi su oranı yüksek içecekler tüketilmelidir" açıklamasında bulundu

Oruç

Su hayatın devamı için olmazsa olmaz. Günde 2 litre su içilmesi vücudun işlevlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesini sağlıyor. Görünüşümüzden, bağırsak düzenimize kadar etkileri saymakla bitmeyen suyu yeteri kadar almak büyük önem taşıyor. Uzman Diyetisyen Betül Koçak, suyun hayati önemini Habertürk'e anlattı. 

UNUTKANLIK VE BAŞ AĞRINIZIN SEBEBİ SUSUZLUK OLABİLİR

Su, yeterli miktarda alındığında; 

* Cilt daha gergin ve daha elastik olur.

* Göz altı torbaları ve morluklarında iyileşme görülür.

* Vücutta hücre dışı sıvının birikmesi olarak bilinen ödemin atılmasına fayda sağlar.

* Saçlar daha parlak görünür, kuru görüntüyü azaltmaya yardımcı olur.

* Sindirimi kolaylaştırır; besinlerin parçalanmasına ve enerji metabolizmasına katılmasını sağlar.

* Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

* Böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar, az su içildiğinde ağrı hissedilebilir.

* Çay ve kahve gibi gün içerisinde defalarca tükettiğimiz diüretikler vücuttan suyu uzaklaştırdığı için daha fazla su tüketilmesi gerekmektedir.

* Unutkanlık, dikkat problemi, baş ağrısı gibi sorunların sebebi suyun az tüketilmesi olabilir.

* Kabızlık ve gaz problemleri suyun az tüketilmesinden kaynaklanır.

* Vücut ısısını dengeler, bu nedenle yaz aylarında veya sıcak ortamlarda çalışanların su tüketiminin daha yüksek olması gerekir.

* Diyet yapan ve kilo vermek isteyen kişilerin suyu yeteri kadar içmeleri elzemdir.

İnsan vücudundaki su oranı, çocuk ve yetişkinlerde aynı mıdır?

İnsan vücudundaki su oranı, insan doğduğu andan itibaren azalmaya başlar. Yaş ilerledikçe su oranı azalır, yaşlılık döneminde en az halini alır. Yaşa ve cinsiyete göre su oranı yüzde 42 ile 71 arasında değişir. Yetişkin bir bireyin vücudunun yaklaşık yüzde 59’u sudan oluşur.

Su tüketiminde kilo, yaş, cinsiyet gibi faktörlerin etkisi var mıdır?

* Su tüketimini etkileyen birçok faktör vardır. En başta cinsiyet, boy ve fiziksel aktivite gelir.
* Erkeklerin metabolizması kadınlara oranla daha hızlıdır. Hem kalori hem de su ihtiyaçları da bu nedenle daha yüksektir. Aynı şekilde uzun boylu kişilerin de enerji ve su ihtiyacı yüksektir.
* Sıcak ortamda çalışan işçilerin hem vücut ısısının denetimi hem de iş gücünü sağlayabilmeleri için daha fazla su tüketmesi gerekir.
* Spor yapan kişilerin ve atletlerin dolaşımı daha hızlıdır bu nedenle solunum ve terleme yoluyla attıkları su daha fazladır. Bu kişilerin hem sıvı ihtiyacını hem de iyon kaybını yerine koyması önemlidir. Su dışında maden suyu tüketimi de iyonların yerine konmasına fayda sağlar.

Su yerine geçen içecekler var mıdır?

Besinlerin içinde bulundurduğu sıvılar da günlük su tüketimimizi destekleyici niteliktedir. Şekersiz yapılmış komposto veya hoşaf, ayran, cacık, çorbalar, limonata, meyve suları taze sebze ve meyveler sıvı içeriği yüksek olduğundan sıvı tüketimini destekler.

Meyvelerden özellikle yaz aylarında yetişen karpuz ve kavunun su oranı yüksektir. Sebzelerden ise salatalık, domates ve marulun su oranları yüksektir.

Çay, kahve ve bitki çayları diüretik etkiye sahiptir, vücuttan su atımını hızlandırırlar. Su yerine tüketmek oldukça yanlıştır, hatta bu içecekler tüketildiğinde günlük su tüketimi daha da arttırılmalıdır.

Su içerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Suyun insan vücudundaki faydalarını gözlemleyebilmek için su kaynağının da güvenilir olduğundan emin olmalıyız. Sağlığı bozan birçok bakteri su içerisinde bulunabilir, bunlar ishal ve kusmaya neden olabilir.

İçme suyu olarak piyasada satılan sular denetimden geçtikleri için kullanmak güvenlidir. İçme suyu dışındaki kullanma suları kaynatılarak kullanılabilir veya yemeklere katılabilir. Doğal ortamında filtre veya arıtım uygulanmamış sular sağlığı tehlikeye sokabilir bu nedenle akarsu ve dere gibi ortamlardan su tüketilmesi oldukça tehlikelidir.

Ramazan ayında su tüketimi azalıyor. Bu konudaki tavsiyeleriniz nelerdir?
 
Ramazan ayında uzun saatler süren orucun ardından su tüketebilmek için kısıtlı zaman kalır ve çoğu insanın su tüketimi azalır.
Oruç su ile açılmalıdır ve saatte bir mutlaka iki bardak su içilmelidir. İftar sofralarında ayran, cacık, çorba mutlaka bulunmalıdır. Sahura kalkılmalı ve sahurda şekersiz hoşaf komposto gibi su oranı yüksek içecekler tüketilmelidir.

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