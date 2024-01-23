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        Haberler Gündem Örümcek adam kostümüyle Türkiye'yi dolaşıyor

        Örümcek adam kostümüyle Türkiye'yi dolaşıyor

        Örümcek adam kostümüyle 81 ili gezme hayalini gerçekleştirmek için yollara düşen 28 yaşındaki genç, 14'üncü il olarak geldiği Kırıkkale'de yüzlerce yıllık efsane lezzet Keskin tavaya hayran kaldı. Cadde ve sokaklarda vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çeken örümcek adam, çocukların da ilgi odağı oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 20:40 Güncelleme: 23.01.2024 - 20:41
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        6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzede çocuklara ücretsiz animasyon gösteriler yapan 28 yaşındaki Ayaz Koç, hayalini kurduğu örümcek adam kostümüyle Türkiye'yi gezmeye karar verdi.

        Fotoğraf: İHA

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        "Spider-Man yollarda" mottosuyla hayalini gerçekleştirmek için yollara düşen Koç'un 14'üncü durağı Kırıkkale oldu.

        Fotoğraf: İHA

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        Örümcek adam Koç, coğrafi işaretli Keskin tavanın tarifini Kebapçı Halil olarak bilinen restoranda canlı olarak izledi.

        Fotoğraf: İHA

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        Yüzlerce yıllık lezzet efsanesi Keskin tavası, yöreye ait taze kuzu eti, kuyruk yağı, domates, yeşil biber, sarımsak ve pul biberden yapılıyor.

        Fotoğraf: İHA

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        200 derecelik taş fırında yaklaşık 2 saatte pişirilen Keskin tavasını tadan örümcek adam, yöresel lezzete hayran kaldı. Örümcek adam, daha sonra şehrin sokak ve caddelerinde de vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekti, çocukların da ilgi odağı oldu.

        Fotoğraf: İHA

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        Kebap ustası Şehmuz Polat, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Keskin tavasının tamamen doğal lezzet olduğunu belirterek, 2 saat süreyle kara fırında pişirildiğini söyledi.

        Fotoğraf: İHA

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        Örümcek adam Şehmuz Polat ise, "Keskin tava ağızda dağılan bir lezzet gerçekten. Her şeyi ile sanat çalışması olan bir lezzet. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Keskin tavayı bende denemelisiniz. Buraya geldiğiniz zaman uğrayın ve Keskin tavayı yiyin ve lezzeti tadın" dedi.

        Fotoğraf: İHA

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        Örümcek adam kostümüyle 81 ilin tamamını gezmek istediğini anlatan Koç, "Bir hayalim vardı 81 şehri gezmek. Spider-Man kostümüyle başladım. Herkes tarafından ilgi odağı oldum. Gençlere, yetişkinlere ve bütün herkese umut oldum. Her şehirde beni gören fotoğraf ve video alıyordu. Paylaşım yapıyorlar buda yayıldı" şeklinde konuştu.

        Fotoğraf: İHA

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        Koç, depremin vurduğu illerden Adana, Hatay, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır'da 50 gün boyunca depremzede çocuklarla da ilgilendiğini sözlerine ekledi.

        Fotoğraf: İHA

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        Fotoğraf: İHA

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        Fotoğraf: İHA

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        Fotoğraf: İHA

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