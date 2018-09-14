En çok 'teşekkür' edilen adam...

Sinema tarihinin en başarılı yönetmenlerinden Steven Spielberg'ten ilginiç bir rekor!

Vocativ adlı internet sitesinin yaptığı araştırmada ödül kazanan sanatçılar tarafından yapılan teşekkür konuşmalarında adı en fazla anılan kişi Spielberg oldu.

Sitenin 1396 ödül konuşmasını inceleyerek çıkardığı sonuçlara göre Oscar kazananların yüzde 43'ü konuşmalarında Akademi'ye teşekkür ederken, yüzde 28'i ise ailelerine duydukları minneti dile getirdi.

Kazanılan ödül için teşekkür edilen yönetmen ve yapımcılar arasında ise 42 kezle ilk sırayı Jaws, Indinana Jones, Schindler'in Listesi ve E.T gibi sinema tarihinin en önemli filmlerine imza atan Steven Spielberg aldı.

The Hollywood Reporter dergisi araştırmayı, 'Steven Spielberg Oscar tarihinde Tanrı'dan bile çok teşekkür alan kişi...' diye duyurdu.

İŞTE OSCAR'LARDA TEŞEKKÜR LİSTESİ

1. Steven Spielberg (42)

2. Harvey Weinstein (34)

3. James Cameron (28)

4. George Lucas (23)

5. Peter Jackson (22)

6. Tanrı (19)

7. Fran Walsh (18)

8. Sheila Nevins (17)

9. Francis Ford Coppola, Barrie Osborne (16)

10. Martin Scorsese, Saul Zaentz (15)

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