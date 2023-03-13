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HABERTURK.COM

Bu yıl 95'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde Oscar ödülleri sahiplerini buldu.

Los Angeles’taki Dolby Theatre'da gerçekleştirilen törende yılın en iyi filmi 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' oldu.

Michelle Yeoh, 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda'daki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar kazandı.

Ödülleri kadar skandallarıyla da gündeme gelen Akademi Ödülleri'nde bu yıl hangi skandala imza atılacağı merak konusuydu.

Zira Oscar demek biraz da skandal demek.

Geçtiğimiz yıl Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat aradan geçen bir yıla rağmen hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Bu yıl imza atılan skandal ise hayatını kaybeden üç oyuncunun 'Anılara Saygı' bölümünde yer almaması.

Sinema sektörüne emek vermiş ve o yıl hayatını kaybeden en küçükten büyüğe tüm isimlerin anıldığı bu bölüm için hayatını kaybeden sinemacıların fotoğrafları tören sırasında sahneye yansıtılıyor ve müzik eşliğinde hem salondaki hem de ekranları başındaki izleyicilere sunuluyor.

Hayatını kaybeden oyuncular, fotoğrafları ve 'Calling All Angels' şarkısı eşliğinde anıldı.

Ne var ki yıl içinde hayatını kaybeden üç oyuncunun bu bölümde anılmaması tepki çekti. Ki oyunculardan biri olan Charlbi Dean'ın rol aldığı 'Triangle of Sadness' 3 dalda Oscar'a aday gösterildi. Dean, 29 Ağustos 2022'de henüz 32 yaşındayken bakteriyel sepsis nedeniyle hayatını kaybetti.

Charlbi Dean, 'Triangle of Sadness'de 'Yaya' karakterini canlandırdı.

Anmada adı geçmeyen bir diğer oyuncu ise 11 Ağustos 2022'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Anne Heche oldu.

Anne Heche

Adı geçmeyen bir diğer ünlü oyuncu ise 25 Temmuz'da hayatını kaybeden Paul Sorvino'ydu.

Üç oyucunun adlarına yer verilmemesine büyük tepki gösterildi. Sosyal medyada adı geçen oyuncuların anmada unutulduğuna inanılan birçok paylaşımda bulunuldu ve töreni organize eden Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne tepki gösterilen yorumlar yapıldı.

"WEB SAYFAMIZDA BÜTÜN MESLEKTAŞLARIMIZI ANDIK"

Bunun üzerine Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, konuyla ilgili bir açıklama yaptı: Bu yıl çok fazla meslektaşımızı kaybettik. Tören sırasında hepsinin ismine yer veremedik ama resmi web sayfamızda hayatını kaybeden bütün meslektaşlarımızı andık.



'Anılara Saygı' bölümünde yıl içinde hayatını kaybeden Angela Lansbury, Ray Liotta, Olivia Newton-John, Raquel Welch, Kirstie Alley, Bob Rafelson, Jean-Luc Godard, Irene Cara anıldı.