1- Casablanca (1942)

‘Casablanca’nın listedeki diğer filmlerden en önemli farkı, tiyatro sahnelerinde seyirciyle buluşmadan önce filme uyarlanan bir oyun olması… Murray Burnett ve Joan Alison, 1940 yılında yazdıkları ‘Everybody Comes to Rick’s’ adlı oyunlarını Broadway’deki tiyatro yapımcılarına satmaya çalıştıkları günlerde, Warner Bros’tan o döneme göre reddedemeyecekleri kadar şahane, 20 bin dolarlık bir teklif alırlar. Burnett’in 1938 yılında Fransa’da Akdeniz kıyısında gördüğü benzer bir bardan esinlenilerek yazılan oyundan uyarlanan ‘Casablanca’, en iyi film, yönetmen (Michael Curtiz) ve senaryo dallarında aldığı 3 Oscar’ın yanı sıra yıllar içinde gelmiş geçmiş en popüler filmlerden birine dönüşür. … II. Dünya Savaşı yılları sırasında Casablanca’da bir bar işleten Rick (Humphrey Bogart),savaştan ve siyasetten uzak durmaya çalışır. Ne var ki, Nazilerin, Fransız Vichy hükümetinin, ABD’ye kaçmak üzere kente kapağı atan kaçakların ve yeraltı dünyasının uğrak yeri olan bir kentte bu hiç de kolay değildir. Yıllar önce ayrıldığı eski sevgilisi (Ingrid Bergman),Çek direniş hareketinin liderlerinden biri olan eşiyle bardan içeri girdiğinde, onun için her şey daha da zorlaşır.