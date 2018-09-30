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Oscarlı yönetmen Antalya'da yaşadıklarını anlattı! 'Film olur'

Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış filmi 'Herkes Biliyor'un yönetmeni Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, Antalya Havalimanı'nda valizini kaybetti. Farhadi, kaybolan valizine ulaşmaya çalışırken yaşadığı olayı filme dönüştürebileceğini söyledi.

30.09.2018 - 15:58 | Güncelleme:

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış filmi 'Herkes Biliyor', ikinci kez seyirci ile buluştu. Filmin sonunda İran'ın dünyaca ünlü yönetmeni Asghar Farhadi, söyleşide seyircilerin karşısına geçti.

DHA'nın haberine göre, 2 gün önce Antalya'ya geldiğini belirten Farhadi, uçaktan indikten sonra valizini bulamadığını söyledi. Yetkililerin kendisini bir büroya yönlendirdiğini dile getiren Farhadi, "Oraya gittiğimde bir genç oturuyordu ve mesajlarına bakıyordu. Ben ona derdimi anlatırken, beni dinlediğini zannediyordum. Bana bakmadı bile, sinirlendim. Yeniden sorunumu anlattım. Masaya vurdum umursamadı bile. Yanına yaklaştım, yüzüne baktım, işitme engelliymiş. Bu durum hikaye olarak gözümde canlandı. Bu fikir aklımda ve gelecekte bir filme dönüşebilir" dedi. Farhadi, valize iki gün sonra ulaştığını söyledi.


KIZININ KORKUSU FİLME İLHAM OLDU
'Herkes Biliyor' filmi hakkında da sinemaseverlere bilgi veren Farhadi, 15 yıl önce ailesiyle İspanya'ya gittiğini söyledi. Kızının duvardaki kaybolan bir çocuğun fotoğrafını gördüğünü dile getiren Farhadi, "Çevirmenim bana fotoğraftaki kızın kaçırılma olayını anlattı. Kızım bundan korktu ve seyahat değişmeye başladı. O andan itibaren bu hikaye aklıma düştü ve aileye ne olduğunu merak ettim. İspanya'ya sürekli seyahat ettim. İspanya kültürünü, İran kültürüne benzettim. Kültürel atmosferini anlamaya çalıştım. 5-6 yıl bununla uğraştım. Yaşananları filme dönüştürdüm" diye konuştu.

'AŞK VE NEFRET, HER YERDE AYNI'
Başrol oyuncuları Penélope Cruz ve Javier Bardem'den filmi çekmeden önce fikirlerini aldığını belirten Farhadi, filmi haddinden fazla İspanyol bulduklarını söylediklerini aktardı. Asghar Farhadi, dünyanın her yerindeki insanların birbirinden farklı fikirlerde olduğuna yönelik düşünceler olduğunu, ancak kendisinin böyle düşünmediğini anlattı. Farhadi, "Aşk ve nefret dünyanın her yerinde aynı. Duygular aynı, bunların ifade edilme biçimi değişiyor" dedi.

OSCARLI YÖNETMEN TİYATROYA DÖNECEK
Asghar Farhadi, tiyatro kökenli olduğunu, bir gün yeniden tiyatroya döneceğini söyledi. Farhadi, şöyle devam etti:


"Çünkü tiyatronun daha saf olduğunu düşünüyorum. Tiyatro seyircisinin sinema seyircisinden daha dikkati olduğunu düşünüyorum. Tiyatro seyircisi sahnedeki her detaya dikkat ediyor. Fazla dizi izlediğimiz için sinema seyircisinin detayları kaçırdığını düşünüyorum. Dizi izleyicisi 5 dakikada bir olayı takip etmeye alışık. 100 dakika film izleyince sıkılmaya başlıyor. Film yaparken bir hikaye anlatmayı değil, durumu göstermeye çalışıyorum. Günümüzde yeni anlatılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir film izlediğinizde sizi artık ne şaşırtabilir ki; fakat bunun üzücü olduğunu da düşünmüyorum. Eskiden sinema bilgi bombardımanıyken, şimdi bir tasvir biçimini aldı."

Farhadi filmin, oyuncuların giyimleri nedeniyle İran'da bu halde gösteriminin mümkün olmadığını söyledi. Farhadi giyim ile düzenleme yapıldıktan sonra gösterim yapılabileceğini söyledi.

FİLM HAKKINDA
Herkes Biliyor, eşi ve çocuklarıyla birlikte Buenos Aires'te huzurlu bir hayat yaşayan Laura adındaki İspanyol bir kadının hikâyesini anlatıyor. Doğdukları İspanya kasabasına bir aile kutlaması için giden Laura ve ailesi, beklenmedik olaylarla karşılaşacak ve kendilerini zorlu bir durumun içinde bulacaktır. İki Oscar Ödülü kazanan İranlı yönetmen Asghar Farhadi, yine kadın- erkek ilişkilerini, insanların sakladığı sırları ve hayatın acımasızlığını dürüstçe perdeye aktarıyor.

 

 

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