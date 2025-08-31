Osimhen'den transfer itirafı: İlgimi çekmedi desem yalan olur!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Victor Osimhen, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası konuşan yıldız golcü, "Evimdeyim, önümüzdeki yıllarda da burada olacağım. Herkes, burada kalmamı çok istedi ve ben de çok istedim. Burada gollerime devam etmek de çok güzel." dedi.

TRANSFER İTİRAFI

Sözlerine devam eden Osimhen, "Kalbimde nerede oynamak istediğimi biliyordum. Ter döktüm bu kulüpte, insanlar da bana değer verdi. Kulüp içinde ve başkanda çok güzel bir şey var; herkese saygı duyuluyor. Zor tarafı finansal olandı. Bazı büyük teklifler aldım, büyük kulüplerden teklifler aldım. İlgimi çekmedi desem, yalan olur. Ancak Galatasaray'da olduğum için mutluyum." sözlerini sarf etti.

Son olarak Nijeryalı golcü, "Çok çalışmamız ve savaşmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağımıza inanıyorum. Zor bir kura diyebilirim. Bütün kulvarlarda finale gitmek istiyoruz. Bu amaçlar için her şeyi yapacağız." dedi.