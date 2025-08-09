Habertürk
        Osimhen'in İstanbul'a gelişinde internet rekoru kırıldı! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'in İstanbul'a gelişinde internet rekoru kırıldı!

        Galatasaray'ın Napoli'den rekor bonservis bedeliyle transfer ettiği Nijeryalı yıldız Victor Osimhen bir başka rekorun da sahibi oldu. Osimhen'in İstanbul'a gelişi internet veri trafiği rekoru yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 13:39 Güncelleme: 09.08.2025 - 13:39
        İstanul'a gelişinde internet rekoru kırıldı!
        Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren ve Süper Ligi gol kralı olarak tamamlayan 26 yaşındaki yıldız futbolcu Osimhen'in İstanbul'a gelişi internette bir rekora da aracılık etti.

        30 Temmuz akşamı 22.00'den hemen sonra kaydedilen 505,26 Gbit/sn'lik anlık trafikle tarihindeki en yüksek internet veri akışına ulaştı. Sosyal medya, haber platformları ve video servisleri üzerinden oluşan yoğun dijital etkileşim bu rekorun kaynağı oldu.

        DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen verdiği bilgide 500 Gbit/sn'lik veri trafiğinin yaklaşık 300 bin TikTok videosunun aynı anda izlenmesine eşdeğer olduğunu açıkladı. Bülent Şen; “DE-CIX Istanbul, tüm sektörlerde kesintisiz dijital hizmetlerin önünü açıyor ve Türkiye'nin dijital ekosisteminin kalbinde yer alıyor. Ağ trafiğinin verimli yönlendirilmesi sayesinde, sektörler de veri odaklı iş modellerini sürdürülebilir şekilde hayata geçirebiliyor. Avrupa ile Orta Doğu arasında kritik bir dijital köprü olarak büyümeye devam ediyoruz. 2024 yılında bu değişim noktasına bağlı ağların sayısı %18,5 arttı. Veri trafiğinde de dikkate değer bir artış görüldü; toplamda 726 petabayt veri aktarıldı ve bu, bir önceki yıla göre %11'lik bir artış anlamına geliyor. Bu arada Osimhen'de ulaşılan 505,26 Gbit/sn'lik yeni rekor, 2020 başından bu yana %295, 2025 başından bu yana ise %34 oranında bir artış anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

