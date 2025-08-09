Osimhen'in İstanbul'a gelişinde internet rekoru kırıldı!

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren ve Süper Ligi gol kralı olarak tamamlayan 26 yaşındaki yıldız futbolcu Osimhen'in İstanbul'a gelişi internette bir rekora da aracılık etti.

30 Temmuz akşamı 22.00'den hemen sonra kaydedilen 505,26 Gbit/sn'lik anlık trafikle tarihindeki en yüksek internet veri akışına ulaştı. Sosyal medya, haber platformları ve video servisleri üzerinden oluşan yoğun dijital etkileşim bu rekorun kaynağı oldu.