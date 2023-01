Survivor 2023 programı için geri sayım başladı. Yeni konseptiyle ekranlara dönen Survivor yeni sezonda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 farklı grup büyük ödül için yarışacak. Gönüllüler kadrosunda; Aziz, Gizem Avcı, Aleyna, Asena, Osman Can, Özgür ve Tunga yer alacak. Gelişmenin ardından "Survivor 2023 gönüllüler takımı yarışmacısı Osman Can kimdir, kaç yaşında ve nereli?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Survivor Osman Can Ural'ın hayatı..