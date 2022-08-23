Osman Gazi Samsa Çavuş'a vermişti... İzi sürülüyor

AA'nın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2010 yılında Grekçe ve Latince yazıtlar üzerine çalışmalara başlayan Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk, bu süre zarfında yayımlanmayan 500'den fazla yazıta ulaştı. Bu yazıtlar sayesinde bölgede adı bilinmeyen Roma, Bizans ve Erken Osmanlı dönemine ait yerleşimler, yollar ve köprüler keşfedildi.

MANYETİK TARAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Çalışmalarını ağırlıklı olarak Osmaneli'de sürdüren Öztürk, ekibiyle yeniden geldiği ilçede belediyenin de desteğiyle, küresel konumlama ağı CORS cihazıyla coğrafi belgeleme ve manyetik taramalar gerçekleştiriyor.

İstanbul Üniversitesinden araştırma görevlisi Dr. Hazel Deniz Toktay, Koç Üniversitesinde doktorasına devam eden Ezgi Demirhan Öztürk, Marmara Üniversitesinden yüksek lisans öğrencileri Ümit Necip Oral, Ulaş Yalvaç, Uzay Can Ardal ve lisans öğrencisi Mücahit Kaya ile Düzce Konuralp Müzesinde bakanlık temsilcisi Cihat Topoz'dan oluşan ekip, Lefke Kalesi için detaylı taramasını sürdürüyor. Bilim insanları, yeri bilinmeyen Leblebici Hisarı ile Osman Gazi'nin Samsa Çavuş'a idaresini verdiği kalenin kalıntılarına da ulaşmayı hedefliyor.

Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk, okudukları yazıtlar sayesinde ulaştıkları antik yerleşim isimleri ve buldukları mil taşlarının, bölgede başka bir çalışma yapmalarını gerektirdiğini söyledi.

Bakanlıktan arkeolojik çalışma için de izin aldıklarını aktaran Öztürk, "Bu çalışmayı daha önce bulduğum epigrafik verilerle bir bütün haline getirmeyi amaçladım. Bu sefer daha tarihi bir çalışma olsun istedim. Roma çağından Erken Osmanlı'ya kadar arkeolojik veriler üzerine bir çalışma yapıyoruz" dedi.

Öztürk, bölgedeki tarihi unsurları esas aldıklarını dile getirerek, Bilecik'teki yakın dönemlerde kurulmayan bütün köylerin antik yerleşimlerin üzerinde ya da civarında olduğunu tespit ettiklerini anlattı.

Selçik köyü civarındaki köprüyü, üzerindeki monogramdan dolayı "Mauricius Köprüsü" olarak adlandırdıklarını ifade eden Öztürk, "Köprünün ayakları iki tarafında da karadan çok yüksekte. Bunları hesaplayabilmek için CORS cihazına ihtiyacımız vardı. Ayakları arasındaki ölçümleri çok net olarak yaptık ve bunları coğrafi bilgi sistemi olarak yerleştiriyoruz. On-line veri tabanlarını da açık olarak kamuya sunacağız" diye konuştu.