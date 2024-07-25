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        Haberler Gündem 3. Sayfa Osmaniye'de çıkan kavgada belde belediye başkanı da yaralandı | Son dakika haberleri

        Osmaniye'de çıkan kavgada belde belediye başkanı da yaralandı

        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen beldesinde, çıkan kavgada aralarında Türkmen Belde Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 02:14 Güncelleme: 25.07.2024 - 02:16
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        Çıkan kavgada belde belediye başkanı da yaralandı
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        Türkmen beldesinde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        AA'nın haberine göre; taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, aralarında Türkmen Belde Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri ise hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

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        #Son dakika haberler
        #Osmaniye
        #toprakkale
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