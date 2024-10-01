Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kadirli-Andırın Karayolu'nda meydana geldi.

Şahin Ö. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Osman Kargıoğlu idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışarak yaralanan 2 sürücü, itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan sürücülerden Osman Kargıoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücü Şahin Ö.'nün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.