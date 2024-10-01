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        Haberler Gündem Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler

        Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 19:50 Güncelleme: 01.10.2024 - 19:50
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        Osmaniye'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Kadirli-Andırın Karayolu'nda meydana geldi.

        Şahin Ö. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Osman Kargıoğlu idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışarak yaralanan 2 sürücü, itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan sürücülerden Osman Kargıoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücü Şahin Ö.'nün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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