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Osmaniye'de sulama kanalına düşen 2 kardeş kayboldu

Osmaniye'de sulama kanalında akıntıya kapılan 4 çocuktan 2 kardeş kurtarıldı, diğer 2 kardeş ise kayboldu. Ekipler, çocukların bulunması için kanalda çalışma başlattı.

Osmaniye'de sulama kanalına düşen 2 kardeş kayboldu

Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında saat 15.00 sıralarında oynayan 4 çocuktan biri ayağı kayınca sulama kanalına düştü. Düşen çocuğu kurtarmak için suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapıldı. Olayı gören çevredekiler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SUDA KAYBOLDULAR

Ekipler bölgeye gelinceye kadar çevredeki vatandaşlar, Sadık (10) ile Şükran Karataş (9) kardeşleri sudan çıkardı. Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) ise kayboldu. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kayıp iki kardeşi bulmak için çalışma başlattı.

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