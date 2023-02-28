Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem 



Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye),(DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir olumsuzluk olup olmadığınını tespiti için ekipler çalışma başlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın merkez üssünü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 15.42´de oldu. Yerin 12.93 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede kısa süreli paniğe yol açtı. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için ekipler çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2023-02-28 16:06:22



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