15 bin kişi, geleneksel Andırın Caddesi Büyük İftarı'nda oruç açtı



Efendi ERKAYIRAN/ KARDİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Andırın Caddesi Büyük İftarı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katılımıyla 15 bin kişi, oruç açtı.

Kadirli Belediyesi tarafından Andırın Caddesi´nde bu yıl 10´ncusu düzenlenen iftar programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AK Parti'den 1'inci sıra Osmaniye milletvekili adayı Derya Yanık, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve MHP Osmaniye milletvekilleri, milletvekili adayları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. 15 bin kişinin birlikte yaptığı iftarda, kavurma, bulgur pilavı, çorba ve hurma dağıtıldı. İftar yemeği öncesi Kur´an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirilirken Semazen gösterileri sahnelendirildi.

İftar öncesi konuşan Bakan Derya Yanık, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Tüm bakanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde deprem bölgelerine gönderildiğini belirten Bakan Yanık, "Çalışmalarımıza hızlıca başladık ve devam ediyoruz. Bu millet kendi yarasını kendisi sarmaya, kendi problemini çözmeye muktedirdir. Bunu da yapacağız. 14 Mayıs'ta Türkiye'nin 20 yıldır ilmik ilmik ördüğü Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kazanımlarını korumak; 14 Mayıs'ta, bugüne kadar verilen çabaya verilen emeğe sahip çıkmak. Çünkü biz sahip çıkmadığımızda, PKK'nın, Kandil'in terör yuvaları, bu kazanımları bir dakikada çöpe atmak için hazır bekliyor. Kadirli'nin vatansever evlatları, 14 Mayıs'ta gereken cevabı sandıkta verecektir. Ramazan ayında böyle güzel bir kalabalık ile sokak iftarında bir arada olmaktan da ayrıca mutlu oldum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2023-04-14 23:19:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.