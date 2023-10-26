Osmaniye´de öğrenciler, 'Gazze' koreografisi oluşturdu

OSMANİYE´deTosçelik Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi´ne yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistinlilere destek amacıyla öğretmenlerinin desteğiyle koreografi ve video klip hazırladı.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Türkiye haritası içinde ay yıldız, Gazze ve barış anlamı taşıyan 'Peace' koreografisi oluşturdu. Oluşturulan video klip, okulun sosyal medya hesabından, "Herkes için barış. Gazze başta olmak üzere dünyanın çeşitli coğrafyalarında akan kanın durması için tüm dünyayı barışa davet ediyoruz" notuyla paylaşıldı.