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        Evinde dövülerek öldürüldü; arkadaşı gözaltına alındı

        OSMANİYE'ninKadirli ilçesinde Tufan Alişan (27), evinde sopayla dövülerek öldürüldü. Polis ekipleri, Alişan'ın son görüştüğü arkadaşı F.D.'yi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:00 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:05
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        Evinde dövülerek öldürüldü; arkadaşı gözaltına alındı
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        OSMANİYE'ninKadirli ilçesinde Tufan Alişan (27), evinde sopayla dövülerek öldürüldü. Polis ekipleri, Alişan'ın son görüştüğü arkadaşı F.D.'yi gözaltına aldı.

        Olay, dün akşam Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde meydana geldi. Tufan Alişan'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek için yalnız yaşadığı eve geldi. Evde Alişan'ı hareketsiz bulun yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi, Tufan Alişan´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sopayla dövüldüğü saptanan Alişan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu´nun morguna götürüldü.

        Polis, Alişan'ın son görüştüğü saptanan arkadaşı F.D.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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