Osmaniye'de iki gündür süren sağanak dereyi taşırdı

OSMANİYE'de iki gündür etkili olan sağanak, Sumbas ilçesindeki Gaffarlı Deresi'nin taşmasına neden oldu.

Kentte iki gündür etkisini sürdüren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Sumbas ilçesindeki Gaffarlı Deresi, taştı. Derenin taşmasıyla sel meydana gelirken, birçok bahçe sular altında kaldı. İlçede su tahliye çalışmaları devam ediyor.