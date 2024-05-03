Osmaniye Valisi Yılmaz, sağanak nedeniyle zarar gören mahalle ve köylerde inceleme yaptı

Açıklamada, iş yerleri ve evleri zarar gören vatandaşlarla görüşen Vali Yılmaz'ın talepleri dinleyerek ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yılmaz'ın sağanak nedeniyle zarar gören Ahmet Yesevi Mahallesi ile merkeze bağlı Çardak ve Dereli köylerinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

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