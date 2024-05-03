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        Osmaniye'de sağanak etkili oldu

        Osmaniye'de gece başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 02:10 Güncelleme: 03.05.2024 - 02:10
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        Osmaniye'de sağanak etkili oldu
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        Osmaniye'de gece başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

        İtfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

        Musa Şahin Bulvarı'ndaki Devlet Bahçeli Alt Geçidi de biriken su nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

        Alt geçitte mahsur kalan araçları itfaiye ekipleri kurtarırken, tıkanan mazgalları açmak için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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