Osmaniye'de sağanak etkili oldu

İtfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

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