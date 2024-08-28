Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        66 yıldır tescilli kilim dokuyor

        OSMANİYE'de Hacer Cafri (73), 66 yıldır kentin coğrafi işaretli ürün olan Karatepe kilimlerini dokuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:04 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        66 yıldır tescilli kilim dokuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMANİYE’de Hacer Cafri (73), 66 yıldır kentin coğrafi işaretli ürün olan Karatepe kilimlerini dokuyor. Cafri, doğal kök boyalarla hazırlanan ve tezgahlarda üretilen kilim dokumayı gelecek kuşaklara aktarmak istediğini belirterek, "El emeği göz nuru, sağlığım el verdiği sürece kilim dokumaya devam edeceğim” dedi.

        Kadirli ilçesi Karatepe köyünde yaşayan Hacer Cafri, 7 yaşındayken annesi ve ablalarından kilim dokumasını öğrendi. Kilim dokumayı 66 yıldır sürdüren Cafri, 1972’de kurulan ve halen faaliyetlerine devam eden Karatepe Kilim Kooperatifi aracılığıyla da dokuma sanatını yaşatıyor. Osmaniye’nin kültürel mirası ve el emeği göz nuru olan ve 2021 yılında da tescil alan Karatepe kilimleri, yüzyıllardır aynı yöntemle yapılarak dokunuyor. Doğal kök boyalarla hazırlanan ve dokuma tezgahlarında hazırlanan el emeği göz nuru Karatepe kilimleri Osmaniye’nin ulusal ve uluslararası tanıtımında önemli bir rol üstleniyor.

        'ÇOK KİLİM DOKUDUM'

        Hacer Cafri, kilim dokumaya 7 yaşında başladığını ve Osmaniye dışında kilim dokumak için kooperatife gelen çok sayıda kişiye kilim dokuma sanatını öğrettiğini söyledi. Annesinin kilim dokuma ustası olduğunu ifade den Cafri, “Annem, ablalarımla kilim dokurdu. Ben de yanlarında bu sanatı öğrendim. Sonra ablalarım evlenip gittiler. Annemle hep kilim dokudum. Şimdiki gibi o zamanlar kooperatif falan yoktu. Biri gelir 'Bize kilim doku' derdi. Parasıyla dokur, satardık. Sonra ben evlendim, buraya gelin geldim. Teyzemin oğlu olan kaynım, Karatepe Kilim Kooperatifi'ni kurdu. Burada da çok kilim dokudum" dedi.

        'KOOPERATİF SAYESİNDE ÇOK KİŞİ KİLİM DOKUMA SANATINI ÖĞRENDİ'

        Karatepe kilimlerinin zamanla çok ünlendiğini belirten Cafri, birçok sanatçının da köye gelerek kilim dokuduğunu ve onlara öğrettiğini söyledi. Cafri, “Kooperatif kurulduktan sonra buraya sanatçılarımızdan Türkan Şoray geldi, kilim dokudu. Diğer yandan Belkıs Akkale geldi. O da kilim dokudu, buraları gezdi, gitti. Tabii zamanla Karatepe kilimimiz ünlendi. Kaynım, dokuduğumuz kilimleri dış ülkelere götürdü, oralarda da sattı. Kök boyaları için dağlardan çam kabuğu ve zakkum gibi bitkilerden kesip getirdik. Koca koca kazanlarda kaynatıp ipleri boyadık. Hepsini kendi ellerimizle yaptık. Şu anda çevre köylerde kooperatif sayesinde çok sayıda kilim dokuma tezgahları kuruldu. Oralarda da kurslar verilip kilim dokuma sanatı öğretildi. Kooperatif sayesinde çok kişi faydalandı, halen de faydalanıyor” diye konuştu.

        'KİLİM DOKUMAYI ÖĞRENEN BİR KİŞİ AİLESİNİ GEÇİNDİRİR'

        Kilim dokumanın öyle bakıldığı gibi zor olmadığına değinen Hacer Cafri, “Zor gibi ama tezgahın başına oturup dokumaya başlarsan hiç zor değil. Şurayı da doldurayım, şu nakışı yapayım derken bakıveriyorsun bitiveriyor. Kolay, zor değil. Parası da bol, kilim dokumayı öğrenen bir kişi ailesini de geçindirir. Benim kocam öleli 40 sene oldu, 4 çocukla kaldım. Ben çocuklarımı kilim dokuyarak kazandığım parayla büyüttüm. Bir kilimi ben 4 günde bitirirdim. Kilim dokumak çok güzel, bir sanat. Ama şimdi çok kilimler dokunuyor, çok kursları var. Bugüne kadar çok kişiye kilim dokuma sanatını öğrettim. Kars’tan, Uşak’tan, Çıldır’dan kilim dokumayı öğrenmek için çok gelen oldu. Hepsine de kilim dokuma sanatını öğrettik" ifadelerini kullandı.

        'EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ ATKISI VE ÇÖZGÜSÜNÜN YÜN OLMASI'

        Karatepe Kilim Kooperatifi Başkanı Yüksel Cafri ise Karatepe kiliminin özelliği ve tarihçesi ile ilgili, “Karatepe kilimi 1972 yılında kurulan kooperatif ile başlıyor. Daha önce Hitit döneminde bu yörede dokunan kilimlerin aynısını, kooperatif vasıtasıyla şu anda da dokuyoruz. Kilimimiz en büyük özelliği ise atkısı ve çözgüsünün yün olmasıdır. Boyayı biz kendimiz yapıyoruz. Ana maddemiz olan yün iplerimizi kök boya usulü ile kendimiz boyuyoruz. 2020 yılının 12’nci ayında Türk Patent Kurumuna biz müracaatımızı yaptık ve çok kısa bir zamanda 6 aylık bir sürede 2021 yılının Haziran ayında onaylandı, coğrafi işaret belgesi Karatepe kilimi olarak şu anda tescil belgemizi almış bulunmaktayız. Karatepe kiliminin en büyük özelliği de deseninin bu yöreye ait olması ve rengini vermemesidir” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek?
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek?
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        O geçide ne olacak?
        O geçide ne olacak?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?

        Benzer Haberler

        Kamyondaki saman çuvallarından 57 kilo 850 gram 'skunk' çıktı
        Kamyondaki saman çuvallarından 57 kilo 850 gram 'skunk' çıktı
        Osmaniye'de 57 kilo 850 gram esrar ele geçirildi
        Osmaniye'de 57 kilo 850 gram esrar ele geçirildi
        Osmaniye'de iş yerinin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Osmaniye'de iş yerinin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        52 yıldır köylüden takasla aldığı ürünleri satıyor
        52 yıldır köylüden takasla aldığı ürünleri satıyor
        Osmaniye'de 24 öğrenci hafızlık belgesi aldı
        Osmaniye'de 24 öğrenci hafızlık belgesi aldı
        Osmaniye'de kamyonette çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de kamyonette çıkan yangın söndürüldü