Sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
OSMANİYE'de sokakta çıkan silahlı kavgada Abdurrahman Can Çalış (19) hayatını kaybetti, 2 arkadaşı yaralandı.
OSMANİYE'de sokakta çıkan silahlı kavgada Abdurrahman Can Çalış (19) hayatını kaybetti, 2 arkadaşı yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kadirli ilçesi Bağ Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları A.K. ve T.K. ile yolda yürüyen Abdurrahman Can Çalış, karşılaştığı bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimliği tespit edilemeyen kişi, tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Çalış ile A.K. ve T.K. kardeşler, yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Çalış, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Abdurrahman Can Çalış, hastanede hayatını kaybetti. 2 kardeşin durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan şüpheli aranıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.