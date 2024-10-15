Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Kapkaççı, 204 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

        OSMANİYE'de bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan Oğuzhan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 10:42 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapkaççı, 204 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMANİYE’de bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan Oğuzhan A. (32), 204 saatlik güvenlik kamerası kayıtları izlenerek yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 3 Eylül günü yolda yürüyen bir kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgede saha çalışması yapan polis, güvenlik ve iş yeri kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kameraların kaydettiği 204 saatlik görüntüyü izleyen polis, kapkaç olayını gerçekleştirip ormanlık alana kaçan şüphelinin, bir arkadaşından farklı kıyafetler isteyerek değiştirdiğini, kapkaç yaptığı çanta içerinde bulunan cep telefonunu anlaşmalı olduğu telefon bayisine sattığını tespit etti. Olayı gerçekleştiren şüpheli Oğuzhan A., kaldığı adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Oğuzhan A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Diğer yandan, kapkaç yapılan cep telefonunu satın alan telefon bayi işletmecisi Ö.Ö. hakkında ise ‘Suç eşyasının satın alınması’ suçundan adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Almanya'da ilaç tedariki alarmı
        Almanya'da ilaç tedariki alarmı
        Rojin'e ne oldu? Arama çalışmaları 18'inci gününde
        Rojin'e ne oldu? Arama çalışmaları 18'inci gününde
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        3 bölge için yağmur uyarısı
        3 bölge için yağmur uyarısı
        ABD'de kıran kırana seçim!
        ABD'de kıran kırana seçim!

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de tarihi konaktaki yangın hasara neden oldu
        Osmaniye'de tarihi konaktaki yangın hasara neden oldu
        Osmaniye'de "Dünya Kız Çocukları Günü"nde kızlar antik kentteki kazılara ka...
        Osmaniye'de "Dünya Kız Çocukları Günü"nde kızlar antik kentteki kazılara ka...
        Osmaniye'de iş yerinde 3 bin 960 litre etil alkol ele geçirildi
        Osmaniye'de iş yerinde 3 bin 960 litre etil alkol ele geçirildi
        Osmaniye'de yangın çıkan tankere çarpan bir diğer tanker yola devrildi
        Osmaniye'de yangın çıkan tankere çarpan bir diğer tanker yola devrildi
        Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Diyarbekirspor sahadan çekildi
        Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Diyarbekirspor sahadan çekildi
        Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı
        Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı