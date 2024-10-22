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        Amanos Dağları'nın eteğindeki Sarısu Şelalesi dron ile görüntülendi

        OSMANİYE'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Amanos Dağları eteklerindeki Sarısu Şelalesi, yoğun ilgi görüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:05
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        Amanos Dağları'nın eteğindeki Sarısu Şelalesi dron ile görüntülendi
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        OSMANİYE'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Amanos Dağları eteklerindeki Sarısu Şelalesi, yoğun ilgi görüyor. Vadi içerisindeki doğal yapısı ve manzarasıyla eşsiz güzellik sunan şelale, dronla görüntülendi.

        Sarı ve yeşil tonlarındaki ağaçlarla kaplı doğanın içinden akan suyun içindeki orta zorluktaki parkurda gerçekleştirilen yürüyüşün ardından doğaseverler, parkur sonunda güzel bir manzara ile karşılaşıyor. Bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alan ve son zamanlarda doğaseverlerin oldukça yoğun ilgi gösterdiği yerler arasındaki Sarısu, güneyinden gelen Karaçay ile birleştikten sonra Osmaniye merkezinden akarak Akdeniz’e dökülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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