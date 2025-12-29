Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı faaliyet yürüttükleri ve verilen talimatlar doğrultusunda hareket edebilecekleri yönünde haklarında bilgi bulunan Suriye uyruklu 9 şüphelinin 26 Aralık'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

