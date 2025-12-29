Habertürk
Habertürk
        Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 18:36 Güncelleme: 29.12.2025 - 18:36
        Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

        Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı faaliyet yürüttükleri ve verilen talimatlar doğrultusunda hareket edebilecekleri yönünde haklarında bilgi bulunan Suriye uyruklu 9 şüphelinin 26 Aralık'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

        Açıklamada, işlemleri tamamlanan 9 zanlının sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

