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        Sosyal medyadan sahte ilanla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

        OSMANİYE'de, sosyal medyadan ilan vererek 17 kişiyi 1 milyon 533 bin TL dolandırdığı tespit edilen Yılmaz A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:28 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:30
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        Sosyal medyadan sahte ilanla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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        OSMANİYE'de, sosyal medyadan ilan vererek 17 kişiyi 1 milyon 533 bin TL dolandırdığı tespit edilen Yılmaz A. ve Samet Can K. tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, internet sitesi üzerinden yapılan alışverişle Osmaniye’de bir kişinin 50 bin TL dolandırılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takiple şüpheli Yılmaz A. ve Samet Can K.’nin Mersin’de ikamet ettikleri ve ülke genelinde bilişim sistemlerini aracı kılarak ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 17 ayrı dosya kapsamında 1 milyon 533 bin TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Polis, iki şüpheliyi de Mersin’deki adreslerine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz A. ve Samet Can K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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