Eşini boğarak öldüren şüpheli adliyede

Olayın ardından polis merkezine giden Şahin Kaya, eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Emniyete götürülen şüphelinin itirafı üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Hayriye Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kaya'nın cesedi, otopsi için morga kaldırdı.

Olay, dün gece Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Hayriye Kaya, geçici velayeti babalarında olan 5 çocuğunu görmek için boşanma aşamasındaki eşi Şahin Kaya'nın evine gitti. Eşiyle barışmak için konuşan Şahin Kaya, olumsuz yanıt alınca taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kaya, eşini boğarak öldürdü.

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