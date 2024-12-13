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        Eşini boğarak öldüren şüpheli adliyede

        OSMANİYE'de, barışma teklifini reddeden boşanma aşamasındaki eşi Hayriye Kaya'yı (24) boğarak öldüren Şahin Kaya (31), adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 17:19 Güncelleme: 13.12.2024 - 17:25
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        Eşini boğarak öldüren şüpheli adliyede
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        OSMANİYE'de, barışma teklifini reddeden boşanma aşamasındaki eşi Hayriye Kaya'yı (24) boğarak öldüren Şahin Kaya (31), adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün gece Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Hayriye Kaya, geçici velayeti babalarında olan 5 çocuğunu görmek için boşanma aşamasındaki eşi Şahin Kaya'nın evine gitti. Eşiyle barışmak için konuşan Şahin Kaya, olumsuz yanıt alınca taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kaya, eşini boğarak öldürdü.

        Olayın ardından polis merkezine giden Şahin Kaya, eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Emniyete götürülen şüphelinin itirafı üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Hayriye Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kaya'nın cesedi, otopsi için morga kaldırdı.

        Hayriye Kaya'nın cansız bedeni, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kaya, adliyeye sevk edildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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