Koyunlarını köpeklerin parçaladığı 12 yaşındaki Melek'in gözyaşları

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde İner ailesinin ek gelir için beslediği 8 koyunun 4'ü gece saatlerinde evin bahçesindeki ağıla giren sokak köpeklerinin saldırısında öldü. Köpek seslerini duyup, babasını uyandıran ailenin küçük kızı Hürü Melek İren (12), büyük üzüntü yaşadı. Koyunlarını kendisinin beslediğini belirten Melek, yaptığı sosyal medya paylaşımında duygularını gözyaşları içinde anlattı.

Düziçi içesinin İrfanlı Mahallesi'nde oturan Osman İren'in ek gelir için evinin bahçesindeki ağılda beslediği koyunlarına gece saatlerinde sokak köpekleri saldırdı. Köpek seslerini saat 04.00'de duyarak uyanan ailenin küçük kızı Hürü Melek İren, anne ve babasını uyandırıp, köpek sesleri geldiğini söyledi. Baba Osman İren ile birlikte dışarı çıkan aile, ağılın çevresindeki köpekleri kovalayıp, içeri girdiklerinde koyunlarının 4'ünün öldüğünü görünce şok oldu. Hürü Melek’in koyunlarını çok sevdiğini anlatıp, çektiği video sosyal medyaya yayınlandı. Melek’in görüntülerde "Kuzuların öldüğünü gördüm ve çok üzüldüm. Onlarını çok seviyordum, besliyordum' diyerek ağladı.

KÖPEK SESLERİNE UYANDIM DHA'nın sorularını yanıtlayan Hürü Melek İren, "Her gün kendi ellerimle besliyordum, su veriyordum. Gece saat 04.00’de köpek sesine uyandım. Annemi uyandırdım babam ile annemle birlikte üçümüz dışarı çıktık. Babam köpekleri kovaladı. Bir baktım kuzuların birazı içerde birazı dışarda çok korkmuşlar. Ben de korkup üzüldüm. Kuzularımı çok seviyordum. Keşke köpek gelmeseydi yemeseydi, çok seviyorum. Keşke olmasaydı" dedi.