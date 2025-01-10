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        Bilge Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada 21 yıl hapis alan eski başkanının da dahil olduğu 3 kişi, tahliye edildi

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de 105 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada 21 yıl hapis cezası alan eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın da olduğu 4 sanıktan 3'ü yapılan itiraz sonucu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 22:26 Güncelleme: 10.01.2025 - 22:30
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        Bilge Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada 21 yıl hapis alan eski başkanının da dahil olduğu 3 kişi, tahliye edildi
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye’de 105 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi’nin yıkılmasına ilişkin davada 21 yıl hapis cezası alan eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın da olduğu 4 sanıktan 3'ü yapılan itiraz sonucu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde eski Osmaniye Belediye Başkanı ve binanın yapıldığı 1995 yılında İmar Müdürü olan Kadir Kara ile müdürlük çalışanlarından Sevinç Ayşe Argun, Hülya İ. ve Mustafa N.'nin 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın, karar duruşması önceki gün gerçekleşti. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’ya 21 yıl hapis cezası verdi. Mustafa N. ve Hülya İ. beraat ederken, Mustafa İpek ve Faruk Pilge 8’er yıl, Ayşe Sevinç Argun ile tutuklu sanıklar Ayhan Gedik, Haluk Koç da 21’er yıl hapis cezası aldı.

        2'NCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE İTİRAZ

        Sanık avukatları bir üst mahkemeye başvurmak için bugün 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sundu. İtirazı kabul eden mahkeme, Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun ve Haluk Koç'u adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 21 yıl hapis cezası alan sanıklardan Ayhan Gedik'in tutuk halinin devam ettiği öğrenildi. 8 yıl hapis cezası alan Mustafa İpek ve Faruk Pilge'nin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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