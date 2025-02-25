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        Osmaniye'de barınaktaki köpek ölümlerine ilişkin soruşturmada 4 yetkili görevden alındı

        OSMANİYE'de hayvan barınağında şüpheli köpek ölümlerine ilişkin soruşturma kapsamında veteriner işleri müdürü, veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri, mevcut görevlerinden alınıp başka birimlerde görevlendirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:38 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:40
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        Osmaniye'de barınaktaki köpek ölümlerine ilişkin soruşturmada 4 yetkili görevden alındı
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        OSMANİYE'de hayvan barınağında şüpheli köpek ölümlerine ilişkin soruşturma kapsamında veteriner işleri müdürü, veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri, mevcut görevlerinden alınıp başka birimlerde görevlendirildi.

        Kentteki hayvan barınağında köpeklerin zehirlenip öldürüldüğü iddialarına ilişkin Osmaniye Valiliği tarafından inceleme yapılırken, Osmaniye Belediyesi ise idari soruşturma başlattı. Osmaniye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan Belediyemiz Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezimizdeki olaylarla ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar; veteriner işleri müdürü, veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri, hayvan barınağındaki görevleri sonlandırılarak başka birimlerde görevlendirilmişlerdir. Olayla ilgili adli kovuşturma ve idari soruşturma devam etmektedir. İncelemelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar, şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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