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        Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

        OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 21:27 Güncelleme: 25.02.2025 - 21:30
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        Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
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        OSMANİYE’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu A.B.’nin kentte olduğu bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüpheli, merkez ilçede kaldığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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