Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu A.
OSMANİYE’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu A.B.’nin kentte olduğu bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüpheli, merkez ilçede kaldığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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